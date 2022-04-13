Gösterdiği performans ve dikkat çekici yorumları ile İbo Show'a damga vuran İntizar sosyal medyada da gündem oldu. Peki, İbo Show konuğu İntizar kimdir? İntizar kaç yaşında nereli?

İNTİZAR KİMDİR?

İntizar Arslan (d. 24 Kasım 1974, Tunceli), Türk şarkıcı ve besteci.

Babası asker, annesi ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir' de yaşamıştır. Gitar ve bağlama çalmaktadır. İzmir'de bir müzik yarışmasında Türk halk müziği ve pop müzik dallarında birinci olan sanatçı, Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca Ferdi Tayfur'un dikkatini çekti ve albüm teklifi aldı. Uzun yıllar Ferdi Tayfur ile çalıştı.

Ağrı Eğitim Fakültesi/ Edebiyat Öğretmenliği bölümü mezunu olan sanatçı aynı zamanda şarkıcı Yıldız Tilbe'nin de kuzenidir.

Albümleri

Gelincik (1998)

Gece Nemi (2000)

Göçebe (2002)

Aldanırım (2003)

Nazar Boncuğum (2005)

Ihlamurlar Altında/ Nazar Boncuğum (2006)

Ömrüm Senindir (2009)

Aşk Yağmurları (2012)

Konu Sen Olunca (2017)

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