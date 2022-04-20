İbo Show konuğu Hüseyin Kağıt kimdir? Hüseyin Kağıt kaç yaşında nereli?
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İbo Show'a katılan Hüseyin Kağıt vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Hüseyin Kağıt kimdir? Hüseyin Kağıt kaç yaşında nereli? İşte, Hüseyin Kağıt hakkında merak edilenler ve cevapları…
Gösterdiği performans ve dikkat çekici yorumları ile İbo Show'a damga vuran Hüseyin Kağıt sosyal medyada da gündem oldu. Peki, İbo Show konuğu Hüseyin Kağıt kimdir? Hüseyin Kağıt kaç yaşında nereli?
HÜSEYİN KAĞIT KİMDİR?
Doğum tarihi: 1 Ocak 1982
40 yaşında
Haymana
2013 yılı itibarıyla, Hüseyin Kağıt'ın 200'e yakın şarkısı bulunmaktadır. Ancak Tayfun Soydemir'in sözlerini yazdığı ve Hüseyin Kağıt ile birlikte Özkan Özcan'ın 2012 yılında seslendirdiği Hayatı Tesbih Yapmışım şarkı, sosyal medyada 4 ayda 4,5 milyondan fazla tıklanması müzisyenin popülerliğini daha da arttırmıştır. Sanatçı halen çeşitli etkinliklerde konserler vermeye devam etmekte ve sahne almaktadır.
Hüseyin Kağıt-Hayatı Tesbih yapmışım 2013
Hüseyin Kağıt-Celladım Olmuş-Öbür dünyada sen yan 2013
Hüseyin Kağıt-Deli Deli-Çok Kötüymüşsün 2012
Hüseyin Kağıt-Nesrin düet -Amma Batar Amma Çıkar 2013
Hüseyin Kağıt-Böyle Olsun İstemezdim 2014
Hüseyin Kağıt-Akıllı Ol-Alçak 2012
Katıldığı Albümler
Ankaralı Devlerin canlı oturak alemi 2009
Arabesk- Elektro Bağlamalı anadolu arebeskleri 2010
Anılarla Reco Baba 2010
Çılgın Ankaralılar-Osmanlıdan Günümüze 2012
Kurtlar Sofrası 2012
Sönmez Anadolu Yıldızları - 2012
Öbür Dünyada Sen Yan