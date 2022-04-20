Gösterdiği performans ve dikkat çekici yorumları ile İbo Show'a damga vuran Hüseyin Kağıt sosyal medyada da gündem oldu. Peki, İbo Show konuğu Hüseyin Kağıt kimdir? Hüseyin Kağıt kaç yaşında nereli?

HÜSEYİN KAĞIT KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ocak 1982 40 yaşında Haymana 2013 yılı itibarıyla, Hüseyin Kağıt'ın 200'e yakın şarkısı bulunmaktadır. Ancak Tayfun Soydemir'in sözlerini yazdığı ve Hüseyin Kağıt ile birlikte Özkan Özcan'ın 2012 yılında seslendirdiği Hayatı Tesbih Yapmışım şarkı, sosyal medyada 4 ayda 4,5 milyondan fazla tıklanması müzisyenin popülerliğini daha da arttırmıştır. Sanatçı halen çeşitli etkinliklerde konserler vermeye devam etmekte ve sahne almaktadır. Hüseyin Kağıt-Hayatı Tesbih yapmışım 2013 Hüseyin Kağıt-Celladım Olmuş-Öbür dünyada sen yan 2013 Hüseyin Kağıt-Deli Deli-Çok Kötüymüşsün 2012 Hüseyin Kağıt-Nesrin düet -Amma Batar Amma Çıkar 2013 Hüseyin Kağıt-Böyle Olsun İstemezdim 2014 Hüseyin Kağıt-Akıllı Ol-Alçak 2012 Katıldığı Albümler Ankaralı Devlerin canlı oturak alemi 2009 Arabesk- Elektro Bağlamalı anadolu arebeskleri 2010 Anılarla Reco Baba 2010 Çılgın Ankaralılar-Osmanlıdan Günümüze 2012 Kurtlar Sofrası 2012 Sönmez Anadolu Yıldızları - 2012 Öbür Dünyada Sen Yan

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