İbo Show konuğu Hüseyin Kağıt kimdir? Hüseyin Kağıt kaç yaşında nereli? - Haberler

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İbo Show konuğu Hüseyin Kağıt kimdir? Hüseyin Kağıt kaç yaşında nereli?

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İbo Show konuğu Hüseyin Kağıt kimdir? Hüseyin Kağıt kaç yaşında nereli?

İbo Show'a katılan Hüseyin Kağıt vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Hüseyin Kağıt kimdir? Hüseyin Kağıt kaç yaşında nereli? İşte, Hüseyin Kağıt hakkında merak edilenler ve cevapları…

Gösterdiği performans ve dikkat çekici yorumları ile İbo Show'a damga vuran Hüseyin Kağıt sosyal medyada da gündem oldu. Peki, İbo Show konuğu Hüseyin Kağıt kimdir? Hüseyin Kağıt kaç yaşında nereli?

HÜSEYİN KAĞIT KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ocak 1982

40 yaşında

Haymana

2013 yılı itibarıyla, Hüseyin Kağıt'ın 200'e yakın şarkısı bulunmaktadır. Ancak Tayfun Soydemir'in sözlerini yazdığı ve Hüseyin Kağıt ile birlikte Özkan Özcan'ın 2012 yılında seslendirdiği Hayatı Tesbih Yapmışım şarkı, sosyal medyada 4 ayda 4,5 milyondan fazla tıklanması müzisyenin popülerliğini daha da arttırmıştır. Sanatçı halen çeşitli etkinliklerde konserler vermeye devam etmekte ve sahne almaktadır.

Hüseyin Kağıt-Hayatı Tesbih yapmışım 2013

Hüseyin Kağıt-Celladım Olmuş-Öbür dünyada sen yan 2013

Hüseyin Kağıt-Deli Deli-Çok Kötüymüşsün 2012

Hüseyin Kağıt-Nesrin düet -Amma Batar Amma Çıkar 2013

Hüseyin Kağıt-Böyle Olsun İstemezdim 2014

Hüseyin Kağıt-Akıllı Ol-Alçak 2012

Katıldığı Albümler

Ankaralı Devlerin canlı oturak alemi 2009

Arabesk- Elektro Bağlamalı anadolu arebeskleri 2010

Anılarla Reco Baba 2010

Çılgın Ankaralılar-Osmanlıdan Günümüze 2012

Kurtlar Sofrası 2012

Sönmez Anadolu Yıldızları - 2012

Öbür Dünyada Sen Yan

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Hüseyin Kağıt, Gündem, Magazin, Haberler

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