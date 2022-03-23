Gösterdiği performans ve dikkat çekici yorumları ile İbo Show'a damga vuran Ceylan sosyal medyada da gündem oldu. Peki, İbo Show konuğu Ceylan kimdir? Ceylan kaç yaşında nereli?

CEYLAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Haziran 1974

47 yaşında

İstanbul

Aslen Tunceli'lidir. İlk sahne deneyimini 7 yaşında babası ile Almanya'da düğün salonlarında sahne alarak edindi. 1983'te bir yarışmada ilk birinciliğini aldı, 1984'te ilk albümünü yayınladı.

Ceylan, birçok albüm çıkardı ve birçok sinema filminde rol aldı. Seni Sevmeyen Ölsün albümü 1,3 milyon satış rakamına ulaşmayı başarırken,"Ah Gönlüm" albümü Mü-yap tarafından altın plak ile ödüllendirildi. Kral TV tarafından iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçilmiştir.

Ceylan, 2019 yılında sanat dünyasındaki 35. yılını kızı Melodi Bozkurt ile çıkarttığı single albümüyle kutladı.

Albümleri

Yaktı Beni (1984, Şah Plak)

Kaderin Tuzakları (1985, Şah Plak)

Seni Sevmeyen Ölsün (1986, Şah Plak)

Bırakmam Seni (1987, Şah Plak)

Sev Beni Seveyim Seni (1988, Şah Plak)

Vallah - Hep Ezildim (1989, Ceylan Müzik)

Allah Aşkına (1989, Cem Müzik)

Bir gün Bana Döneceksin (1984, Şah Plak)

"Yolun Açık Olsun/Garip Anam" (1985, Şah Plak)

"Sevmek Günahmı/Asker Türküsü" (1986, Şah Plak)

"Sanada Güvenilmez/Ağlama Yar" (1988, Şah Plak)

"Kadersiz Doğmuşum/Arabacı" (1990, Ceylan Müzik)

"Beni Bende Bitirdiler" (1990, Ceylan Müzik)

"Gurbet Yolcusu" (1991, Şenay Müzik)

"Hayret Nasıl Yaşıyorum" (1991, Bayar Müzik)

"Geri Ver Beni" (1992, Bayar Müzik)

Şantaj & Montaj (1993, Özdemir Plak)

Kritik Etme Beni (1994, Özdemir Plak)

"Kır Çiçeğim/Ayrılmam" (1995, Özdemir Plak)

Canımdan Ayırdılar (1996, Ozan Video)

Güldestim (1997, Prestij Müzik)

Ağlayı Ağlayı - Le Le Kirvo (1998, Prestij Müzik)

Zeyno (2000, İdobay)

Can Cana (2001, Universal-S Müzik)

Söyle (2003, S Müzik)

Gelsene (13 Ocak 2004, Özdemir Plak)

Ah Gönlüm (8 Nisan 2005, Özdemir Plak) (Mü-yap sertifikası: Altın)

Pirimi Ararım (1 Eylül 2006, Prestij Müzik)

Sana Söz (23 Mart 2007, Özdemir Plak)

Bir Daha mı? (10 Kasım 2008, Özdemir Plak)

Türkülerin Ceylan'ı (2009, Seyhan Müzik)

Ceylan Arabesk (2011)

Kendisi Lazım (2012)

Hım Hım Yar (Entarisi Dım Dım Yar) (2014)

Bana Bir Şey Söyle (2014)

Ceylan'dan 2016 (2016, Ceylan Müzik)[3]

Single'ları

"Çeker Giderim" (2014)

"Koptum Bu Gece" (feat. Melodi) (2017)

"Kara Kız Kurbanın Olim" (2017)

"Tillillo" (2018)

"Severim Ama Güvenemem ki" (feat. Melodi) (2019)

"Mamudo 2019" (2019)

"Cennetim Ol" (2019)

"İlle de Sen" (2020)

"Ne Feryat Edersin Divane Bülbül" (2020)

"Bir Sivaslı Uğruna" (2020)

"Islanmış Kirpiklerin" (2021)

"Birileri Kandırmış" (2021)

"Mashup" (2021)

"Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim" (2021)

"Eski Tadım Yok Artık" (2021)

"Sen Affetsen Ben Affetmem" (2022)

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