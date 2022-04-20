Gösterdiği performans ve dikkat çekici yorumları ile İbo Show'a damga vuran Ayşe Dinçer sosyal medyada da gündem oldu. Peki, İbo Show konuğu Ayşe Dinçer kimdir? Ayşe Dinçer kaç yaşında nereli?

ANKARALI AYŞE ALBÜMLERİ



1999- Gözlerin Aydın,

2008- Koçum Benim,

2010- Bu Fasulye 7.5 Lira,

2011- Bay Bay Canım,

2012- Nakış Nakış,

2013- Gönüllerin Ayşesi,

2014- Aşkımız Olay Olacak,

2015- Bunun Adı Aşk

2017- Oh Sana.

AYŞE DİNÇER KİMDİR?

1977 doğumlu Ayşe Dinçer 44 yaşındadır. Aslen Mersinli olan Ayşe Dinçer, Emre Ergen ile evli.Liseler arası ses yarışmasında birinci olan Dinçer, genç yaşlarda Mersin'deki düğünlerde sahne aldı ve aile geçimine katkı sağladı. 1996'da ise Akkale'nin de jüri olarak yer aldığı, TRT Türk Halk Müziği yarışmasına katılmış yarışmada Akdeniz bölge 1. si ve Türkiye 2.si olarak hayalini gerçekleştirmişti.

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