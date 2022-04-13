Gösterdiği performans ve dikkat çekici yorumları ile İbo Show'a damga vuran Aydın Kurtoğlu sosyal medyada da gündem oldu. Peki, İbo Show konuğu Aydın Kurtoğlu kimdir? Aydın Kurtoğlu kaç yaşında nereli?

Doğum tarihi: 24 Ocak 1983

39 yaşında

Rize

2014 yılında ilk çalışması "Köle" teklisini çıkarmıştır ve bu çalışmasına klip çekmiştir. 2015 yılında ilk EP albümü Hayırlı Günler'i ve "Öptüm" adlı ikinci teklisini çıkarmıştır. Hayırlı Günler albümünden "Hayırlı Günler" adlı şarkısına, "Öptüm" teklisinden "Öptüm" adlı şarkısına klip çekmiştir. 2015 yılında Kral Türkiye Müzik Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan sanatçı adayı olmuştur.

Ekim 2015'te İstanbul'da düzenlenen Dubai'de ilk gösterimini yapan "Şirinler Live on Stage" adlı müzikalde Somurtkan Şirin'i seslendirdi.

Aydın Kurtoğlu; 24 Ocak 1983'te, Rize'de dünyaya gelmiştir. Cengiz Kurtoğlu ve Fatma Kurtoğlu'nun oğludur. Orçun adında bir erkek kardeşi, Aylin adında bir kız kardeşi vardır. 1 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Üniversitede işletme eğitimi almıştır. Daha sonra turizm sektöründe çalışmalarına devam etmiştir. 2013 yılında babası Cengiz Kurtoğlu ile birlikte Veliaht yarışmasına katılmıştır.

Özel hayatı

Aydın Kurtoğlu asker izninde iken Sinem Genç ile tanışmıştır. Aydın Kurtoğlu ile Sinem Genç 2008 yılında Cevahir Otel'de düzenlenen bir düğün töreninde evlenmiştir. Cevahir Otel'de düzenlenen düğün törenine; Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Muammer Güler, Kadir Topbaş, Celalettin Cerrah, çok sayıda sanatçı ve iş adamı katılmıştır. Aydın Kurtoğlu ve Sinem Genç'in nikâhını Kadir Topbaş kıymıştır. Nikâh şahitliklerini Recep Tayyip Erdoğan ve Şahin Özer yapmıştır. Aydın Kurtoğlu ve Sinem Genç'in evliliğinden bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.