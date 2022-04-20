Gösterdiği performans ve dikkat çekici yorumları ile İbo Show'a damga vuran Ankaralı Turgut sosyal medyada da gündem oldu. Peki, İbo Show konuğu Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut kaç yaşında nereli?

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Doğum tarihi: 1963 59 yaşında Ankara Turgut Karataş ya da bilinen adıyla Ankaralı Turgut, (d. 1963, Ankara), Roman kökenli Yöresel Halk müziği ve Arabesk alt yapısına sahip eğlenceli tarzda müzik yapan müzisyen, söz yazarı ve oyuncu. Omuz Omuza, 2004 Dumanlı Yol, Reyting Hamdi, 1995-2007 Olacak O Kadar gibi dizilerde de rol almıştır. Albümler Yakalarsam Tık Tık Ver Deyom Vermeyon Var Yemez Amca Sıra Sende Pop Muzik Moda Turgutça Para Oturak Alemi İsyanım Var Hüp Düt & Dabi Dabi Hop Dedik Dazır Duzur & Yapmazdın & Kaynana Dah Diri Dom Best Of Bak Hele Arabası Var Sen Gittikten Sonra Yalaka Para Bay Bay Sakir Sakir Beni Görmek için Gelme Kaymak Lazım (2012) Son Nokta

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