İbo Show konuğu Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut kaç yaşında nereli? - Haberler

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İbo Show konuğu Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut kaç yaşında nereli?

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İbo Show konuğu Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut kaç yaşında nereli?

İbo Show'a katılan Ankaralı Turgut vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut kaç yaşında nereli? İşte, Ankaralı Turgut hakkında merak edilenler ve cevapları…

Gösterdiği performans ve dikkat çekici yorumları ile İbo Show'a damga vuran Ankaralı Turgut sosyal medyada da gündem oldu. Peki, İbo Show konuğu Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut kaç yaşında nereli?

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Doğum tarihi: 1963

59 yaşında

Ankara

Turgut Karataş ya da bilinen adıyla Ankaralı Turgut, (d. 1963, Ankara), Roman kökenli Yöresel Halk müziği ve Arabesk alt yapısına sahip eğlenceli tarzda müzik yapan müzisyen, söz yazarı ve oyuncu.

Omuz Omuza, 2004

Dumanlı Yol,

Reyting Hamdi, 1995-2007

Olacak O Kadar gibi dizilerde de rol almıştır.

Albümler

Yakalarsam Tık Tık

Ver Deyom Vermeyon

Var Yemez Amca

Sıra Sende

Pop Muzik Moda Turgutça

Para

Oturak Alemi

İsyanım Var

Hüp Düt & Dabi Dabi

Hop Dedik

Dazır Duzur & Yapmazdın & Kaynana

Dah Diri Dom

Best Of

Bak Hele

Arabası Var

Sen Gittikten Sonra

Yalaka Para

Bay Bay Sakir Sakir

Beni Görmek için Gelme

Kaymak Lazım (2012)

Son Nokta

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