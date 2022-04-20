İbo Show konuğu Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut kaç yaşında nereli?
- Güncelleme:
İbo Show'a katılan Ankaralı Turgut vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut kaç yaşında nereli? İşte, Ankaralı Turgut hakkında merak edilenler ve cevapları…
Gösterdiği performans ve dikkat çekici yorumları ile İbo Show'a damga vuran Ankaralı Turgut sosyal medyada da gündem oldu. Peki, İbo Show konuğu Ankaralı Turgut kimdir? Ankaralı Turgut kaç yaşında nereli?
ANKARALI TURGUT KİMDİR?
Doğum tarihi: 1963
59 yaşında
Ankara
Turgut Karataş ya da bilinen adıyla Ankaralı Turgut, (d. 1963, Ankara), Roman kökenli Yöresel Halk müziği ve Arabesk alt yapısına sahip eğlenceli tarzda müzik yapan müzisyen, söz yazarı ve oyuncu.
Omuz Omuza, 2004
Dumanlı Yol,
Reyting Hamdi, 1995-2007
Olacak O Kadar gibi dizilerde de rol almıştır.
Albümler
Yakalarsam Tık Tık
Ver Deyom Vermeyon
Var Yemez Amca
Sıra Sende
Pop Muzik Moda Turgutça
Para
Oturak Alemi
İsyanım Var
Hüp Düt & Dabi Dabi
Hop Dedik
Dazır Duzur & Yapmazdın & Kaynana
Dah Diri Dom
Best Of
Bak Hele
Arabası Var
Sen Gittikten Sonra
Yalaka Para
Bay Bay Sakir Sakir
Beni Görmek için Gelme
Kaymak Lazım (2012)
Son Nokta