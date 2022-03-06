İbo Show CANLI izle! Star TV İbo Show 34. yeni bölüm izle! 6 Mart İbo Show yeni bölümü başladı! İbo Show yeni bölümde neler oldu?

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6 MART İBO SHOW KONUKLARI KİM?

İbo Show konukları yayınlanan tanıtım ile açıklandı. Star TV yayın akışına göre 20:00'de başlayacak olan İbo Show konukları arasında Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Ömer Danış, Zeliha Kendirci ve Şahin Kendirci yer alıyor. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu program cumartesi akşamı ekrana gelecek.

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İBO SHOW FORMATI

İbo Show, İbrahim Tatlıses tarafından sunulan ve 19 Kasım 1993 tarihinde yayımlanmaya başlayan talk-show programı. İlk sezonu Kanal 6'da yayımlanmış daha sonra TGRT, Star TV, atv, Show TV ve Beyaz TV gibi kanallara geçmiştir. Özellikle, 1990'lı yıllardaki programıyla reyting rekorları kırmıştır ve izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Olgun Şimşek ve Evrim Akın gibi oyuncular program içinde kısa skeçlerde oynamışlardır. 2010'lu yıllarda HD yayın yapmaya başlamıştır. Program, 13 Mart 2011 tarihinde İbrahim Tatlıses'in yaşadığı olaylardan sonra Beyaz TV'de sona ermiştir. Toplam 18 sezon yayımlandı ve 642. bölümü ile ekranlara veda etti. Programın tüm bölümleri ve programdan kesitler İbrahim Tatlıses'in YouTube kanalı üzerinden yayımlanmaktadır. 9 yıl aradan sonra 31 Ekim 2020'de yeni sezonu ile Star TV'de başlaması planlanan program 30 Ekim 2020'de olan İzmir Depremi nedeniyle ileri tarihe ertelendi, 14 Kasım 2020 tarihinde Star TV'de tekrar yayımlanmaya başladı ve 26 Haziran 2021'de ekrana gelen 30. bölümü ile sezon finali yaptı. Yeni sezonu, 13 Şubat 2022 tarihinde yayımlanmaya başladı.

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