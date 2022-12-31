Star Tv de yayınlanan İbo Show programını, yılbaşına özel konuklarını ağırlıyor. Yılbaşı özel programının canlı yayın izleme linki merak konusu oldu. Peki, İbo Show CANLI İZLE! İbo Show yılbaşı özel İZLE! Star Tv İbo Show FULL HD İZLE! İşte detaylar...

Yılbaşına özel yayınlanacak İbo Show, birbirinden özel konukları ağırlayacak. Star Tv ekranlarında yayınlanacak İbo Show'un canlı yayın izleme linki merak konusu oldu. Yılbaşı akşamı İbo Show programını izlemek isteyen kullanıcılar tarafından İbo Show hangi kanalda? sorusu araştırılıyor. İbo Show CANLI İZLE! İbo Show yılbaşı özel İZLE! Star Tv İbo Show FULL HD İZLE!

İBO SHOW KONUKLARI KİM?

İbo Show Yılbaşı Özel'in konukları arasında Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Cengiz Kurtoğlu, Latif Doğan, Şafak Sezer, İrem Derici, Mahmut Tuncer, Özgür Alter, Dilan Çıtak ve Didem bulunuyor. Ünlü isimler şarkılarıyla müzik ziyareti verirken Didem de dansıyla kendine hayran bırakacak. Fragmanda Sinan Akçıl'ın İbo Show için yaptığı şarkı dikkat çekerken kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i kendi annesine benzeten Tatlıses, gözyaşlarını tutamıyor.

İBO SHOW YILBAŞI SAAT KAÇTA?

İbo Show Yılbaşı programının ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. İbo Show Yılbaşı Özel Star Tv ekranlarında saat 20.00'da yayınlanacaktır.