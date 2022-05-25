İbo Show bu akşam yok mu? İbo Show neden yok, bitti mi? İbo Show bu hafta yok mu, günü mü değişti? - Haberler

İbo Show bu akşam yok mu? Her hafta Çarşamba akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programı bu hafta ekranlarda göremeyen izleyenler İbo Show bu akşam yok mu? İbo Show neden yok, bitti mi? İbo Show bu hafta yok mu? sorularına yanıt aradı. Peki İbo Show ne zaman, saat kaçta? İbo Show günü mü değişti? İbo Show bitti mi işte detaylar...

İBO SHOW NEDEN YOK?

İbo Show geçen hafta yayınlanan 43. bölümüyle sezon finali yaptı. Bu nedenle bu akşam Star TV ekranlarında İbo Show yerine Hokkabaz isimli sinema filmi yayınlanmaktadır. İbo Show'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

İBO SHOW SEZON FİNALİ KONULARI KİMDİ?

Muazzez Ersoy

Yücel Arzen

Coşkun Sabah

Hüseyin Tatlı

Kurtuluş Kuş

Burak Bulut

İBO SHOW SEZON FİNALİ BÖLÜMÜ

İBO SHOW FORMATI

İbo Show, İbrahim Tatlıses tarafından sunulan ve 19 Kasım 1993 tarihinde yayımlanmaya başlayan talk-show programı. İlk sezonu Kanal 6'da yayımlanmış daha sonra TGRT, Star TV, atv, Show TV ve Beyaz TV gibi kanallara geçmiştir. Özellikle, 1990'lı yıllardaki programıyla reyting rekorları kırmıştır ve izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Olgun Şimşek ve Evrim Akın gibi oyuncular program içinde kısa skeçlerde oynamışlardır. 2010'lu yıllarda HD yayın yapmaya başlamıştır. Program, 13 Mart 2011 tarihinde İbrahim Tatlıses'in yaşadığı olaylardan sonra Beyaz TV'de sona ermiştir. Toplam 18 sezon yayımlandı ve 642. bölümü ile ekranlara veda etti. Programın tüm bölümleri ve programdan kesitler İbrahim Tatlıses'in YouTube kanalı üzerinden yayımlanmaktadır. 9 yıl aradan sonra 31 Ekim 2020'de yeni sezonu ile Star TV'de başlaması planlanan program 30 Ekim 2020'de olan İzmir Depremi nedeniyle ileri tarihe ertelendi, 14 Kasım 2020 tarihinde Star TV'de tekrar yayımlanmaya başladı ve 26 Haziran 2021'de ekrana gelen 30. bölümü ile sezon finali yaptı. Yeni sezonu, 13 Şubat 2022 tarihinde yayımlanmaya başladı.

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