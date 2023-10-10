İbn-i Sina yıllar önce reçetesini yazdı! Şeker hastalarına şifa oldu

İbn-i Sina tıbbın babası olarak tanınıyor. Bundan 1000 yıl önce dönemin kısıtlı tıp bilgisine ve imkansızlıklara rağmen birçok insana şifa oldu. 1025 yılında tamamladığı Tıp Kanunu kitabında da şeker hastalığına iyi gelecek karahindiba bitkisinin faydalarından bahsetti.

Doğada yetişen bitkiler birçok hastalığa karşı etkili olma özelliğine sahip. Doğal beslenme sağlıklı yaşamın en büyük anahtarı olarak görülüyor. Tıbbın öncüsü olarak bilinen İbn-i Sina da bundan 1000 yıl önce bitkilerle tedavi yöntemi geliştirdi.

İbn-i Sina, bin yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında karahindiba bitkisinin faydalarından söz etti. Sarı yapraklı görüntüsüyle papatyayı andıran karahindiba bitkisinin çayı şifa kaynağı olarak görülüyor.

A ve C vitaminleri ile potasyum açısından zengin olan karahindiba çayının faydaları saymakla bitmiyor. Karahindiba çayı yatıştırıcı özelliğiyle depresyon, stres ve yorgunluğa iyi geliyor.

Sindirim sistemini düzenleyen karahindiba çayı iştah açıcı özelliğe sahiptir. Güçlü bir idrar söktürücü olmasının yanı sıra müshil etkisi yaratabilir. Boşaltım sistemine iyi gelmektedir.

Kalp kaslarının güçlenmesine yardımcı olan karahindiba çayı kan şekerini dengelemeye katkı sağlar. Dengeleyici özelliğiyle şeker hastalığı olanlara da yardımcı olabilir.

Antioksidan özelliği bulunan karahindiba çayı kolestrolü dengeler. Sarılık, gut gibi hastalıklara fayda sağlar. Vücuttaki ödemi azaltarak zayıflamaya yardımcı olduğu gibi, kan dolaşımının hızlanmasına katkı sağlar. Karaciğerin iyileşmesine yardımcı olur.

KARAHİNDİBA ÇAYI YAPILIŞI

NOT: Alerjik reaksiyonların ve sağlık sorunlarının önüne geçmek için bitkileri kullanmadan önce bir doktora danışmanızda fayda vardır. Hastalığı bulunan, ilaç kullanan, hamile ve alerjisi olan kişilerin bitkisel ürünleri kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışması gerekmektedir.

Karahindiba çayı, kurutulmuş kök ve yapraklardan hazırlanıyor ve sağlığa faydalı bir bitki çayı olarak bilinir.

Malzemeler:

6 çorba kaşığı kurutulmuş karahindiba kökü

6 çorba kaşığı karahindiba yaprağı

4 su bardağı su

Yapımı:

İlk olarak 4 su bardağı su ile karahindiba kökünü yaklaşık 20 dakika kaynatın. Bu işlem, köklerin çayın içine geçmesini sağlar.

Kaynamış suyu, karahindiba yapraklarının üzerine dökün. Yaprakları suyun içinde demlenmeye bırakın.

Karışımın ağzını kapatarak 15 dakika boyunca demlemeye devam edin. Bu süre sonunda karahindiba çayınız içime hazır hale gelecek.

İsterseniz çayınıza farklı tatlar eklemek için karanfil, tarçın, rezene tohumu, zencefil kökü veya bir tutam karabiber gibi baharatları kullanabilirsiniz. Bu baharatlar çayınıza farklı lezzetler katar.

Çayınızı sıcak veya soğuk olarak servis edebilirsiniz. Ayrıca, tatlandırmak için bal veya limon suyu eklemek isteyebilirsiniz.

Karahindiba kökü ve yaprağını aktarlardan temin edebilirsiniz.

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