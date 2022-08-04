İbn Haldun Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. İbn Haldun Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce İbn Haldun Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, İbn Haldun Üniversitesi taban puanları....

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

İbn Haldun Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

İbn Haldun Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Felsefe (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

İktisat (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İslami İlimler (Burslu) (İslami İlimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Tarih (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

İbn Haldun Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Misyonumuz

Bilginin tüm kaynaklarına açık, insanlığa katkıyı önceleyen araştırmacılar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Sosyal bilimler alanında söz sahibi, özgün bilgi ve yaklaşımlar üreten, küresel ölçekte saygın ve etkili bir üniversite olmaktır.

Değerlerimiz