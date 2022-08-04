Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. İbn Haldun Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında İbn Haldun Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

İbn Haldun Üniversitesi, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi, kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir.

İbn Haldun Üniversitesi, verdiği eğitimin kalitesi ve yürüttüğü araştırma projeleri ile Türkiye'de ve dünyada bir "araştırma üniversitesi" olarak öne çıkmayı hedeflemektedir. İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ), TÜRGEV tarafından kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. 2015 yılında açılmış olup, 2017-2018 Akademik Yılı'nda eğitime, Başakşehir'deki Güney Kampüsünde başlamıştır. Kuzey kampüs olarak da adlandırılan İbn Haldun Üniversitesi kampüsü ise, Osmanlı medrese mimarisi örnek alınarak Başakşehir'de inşa edilmiş olup 2020 yılında hizmete alınmıştır.

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Felsefe (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

İktisat (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İslami İlimler (Burslu) (İslami İlimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Tarih (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

İbn Haldun Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Misyonumuz

Bilginin tüm kaynaklarına açık, insanlığa katkıyı önceleyen araştırmacılar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Sosyal bilimler alanında söz sahibi, özgün bilgi ve yaklaşımlar üreten, küresel ölçekte saygın ve etkili bir üniversite olmaktır.

Değerlerimiz