İbn Haldun Üniversitesi Kampüs Hayatı

Üniversite kampüs hayatı her üniversite adayı öğrenci gibi merak edilmekte. İbn Haldun Üniversitesi kampüsü hakkında tercih öncesi bilgi sahibi olmak isteyen, İbn Haldun Üniversitesi kampüs olanaklarını merak eden üniversite adayları için İbn Haldun Üniversitesi kampüs kampüs hayatı ve bilgiler...

İBN HALDUN ÜNİVESİTESİ KAMPÜS HAYATI

Uluslararası Öğrenci Ortamı

Sınırlı kontenjana sahip bölümlerine her yıl 150 civarında lisans öğrencisinin kabul edildiği Üniversitemizin kuruluş hedeflerinden biri de lisans öğrencilerinin üçte birinin, lisansüstü öğrencilerinin ise yarısının uluslararası öğrencilerden oluşmasıdır. Bugün İHÜ'de uluslararası öğrencilerin tüm öğrencilere oranı % 31 olup, 81 farklı ülkeden seçkin öğrenciler Lisans ve Lisansüstü programlarımızda öğrenim görmektedir. Bu renkli öğrenci ortamı, öğrencilerimize dünyanın farklı kültürleriyle tanışma imkanı sunmaktadır.

Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüpleri, kampüs yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Üniversitemiz, öğrencilerine kaliteli eğitimin yanı sıra kendilerini geliştirebilecekleri sosyal atmosferi de kulüpler ile sunarak öğrencilerin yaratıcılıklarına destek vermektedir. Kulüpler, tamamıyla öğrencilerimiz tarafından bireysel yeteneklerini geliştirmek, takım halinde çalışabilmek, sosyal ve kültürel gereksinimleri karşılamak üzere ders dışı etkinlikleri gerçekleştirmek amacıyla kurulan yapılanmalardır. Öğrenciler istedikleri kulübe üye olabilmekte ya da prosedürler çerçevesinde diledikleri bir kulübün kurulmasında aktif rol alabilmektedirler.

Kulüpler ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgi https://sks.ihu.edu.tr web sitesi üzerinden edinilebilir.

Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri

İHÜ öğrencileri sadece akademik birikim değil, ülkemize ve dünyaya dair bir kültürel farkındalık kazanmaktadırlar. Gerek kulüpler gerekse akademik ve idari birimler, öğrencilerimizin taleplerini de dikkate alarak, ders-dışı seminerlerden okuma gruplarına, gezilerden kermeslere birçok kültürel etkinlik düzenlemektedirler.

Sanat kursları da, Üniversitemizin ayrıcalıklı özelliklerinden biridir. Ney, ud, bağlama, keman, piyano, hüsn-ü hat, resim, vurmalı çalgılar ve ahşap oymacılık alanlarında kurslar farklı dönemlerde açılmış olup, bu tür sanatsal faaliyetler, öğrencilerimizin ilgi ve talepleri doğrultusunda, SKS ve ilgili kulüplerin organizasyonuyla her yıl farklı içeriklerde devam etmektedir.

İHÜ, öğrencilerimizin sportif faaliyetler içinde olmasını da desteklemektedir. Öğrencilerimiz, spor müsabakalarına ve eğitimlere ilgili spor hocası ile birlikte çalışarak hazırlanır. Salon Futbolu, Okçuluk, Güreş, Bilek Güreşi, Kürekçilik ve Dragon Bot, Masa Tenisi; düzenlenen bazı sportif faaliyetler arasındadır. Ayrıca sporcu öğrencilerimiz yurt içinde ve yurt dışında çeşitli müsabakalara ve turnuvalara da takım olarak katılmaktadırlar.

Detaylı bilgi: sks.ihu.edu.tr

Sağlık Merkezi

İHÜ bünyesindeki sağlık merkezimizden tüm Lisans ve Lisansüstü öğrencilerimiz ücretsiz bir şekilde faydalanmaktadır.