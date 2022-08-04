İbn Haldun Üniversitesi Burs İmkanları

İbn Haldun Üniversitesi burs olanakları var mı merak ediliyor. Üniversite tercihlerinde öğrencilerin en önem verdiği kriterlerden birisi de burs olanaklarıdır. İbn Haldun Üniversitesi de burs imkanları bakımından en çok merak edilen üniversiteler arasında yer alıyor. İşte İbn Haldun Üniversitesi burs imkanları hakkında bilgiler...

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ BURS İMKANLARI



İbn Haldun Üniversitesi tarafından burs imkanları ile ilgili verilen bilgiler şu şekildedir:

Dizüstü Bilgisayar Hediyesi

Üniversiteye kayıt yaptıran tüm öğrencilere derslere kayıt olup devam etmeleri halinde; üniversitede öğrenime başladıkları ilk yarıyılda, öğrenimleri süresince kullanabilecekleri dizüstü bilgisayar verilir.

İbn Haldun Üniversitesinde tüm Lisans kontenjanları tam burslu kontenjanlardır. (%50 İndirimli Hukuk programı hariç.)

Prestij Bursu

Prestij bursu kapsamında; Sözel ilk 100 ile Eşit Ağırlık ilk 500 sıralamaya sahip olanlara 7.500TL aylık nakit ödeme yapılır.

Derece Bursu

Derece bursu kapsamında; Üniversiteye yerleşen öğrencilerden ÖSYS puanları ile Türkiye genelinde aşağıda belirtilen sıralamalara sahip olanlara sırasıyla 5.500 TL, 5.000 TL ve 4.500 TL tutarlarında aylık nakit ödeme yapılır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Sosyoloji Lisans Programları için ilk 10.000, ilk 20.000 ve ilk 30.000,

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme Lisans Programları için ilk 10.000, ilk 20.000 ve ilk 30.000,

Hukuk ile Psikoloji Lisans Programları için ilk 2.500, ilk 5.000 ve ilk 7.500.

Yeni Medya ve İletişim Lisans Programı için ilk 500, ilk 1.000 ve ilk 3.000,

İslami İlimler Lisans Programı için ilk 1.000, ilk 2.000 ve ilk 3.000,

Tarih Lisans Programı için ilk 1.000, ilk 1.500 ve ilk 2.000.

Tercih Bursu

İlk tercihinde İbn Haldun Üniversitesi lisans programlarından birini yazan ve ilgili programı kazanıp kayıt yaptıran öğrenciler ile, ilk 3 tercihinin tümüne İbn Haldun Üniversitesi lisans programlarından birini yazan ve kazanıp kayıt yaptıran öğrencilere 2.500 TL tercih bursu verilmektedir.

Tercih İndirimi

İlk 3 tercihinin birine "Hukuk (%50 İndirimli)" programını yazan ve programa kayıt olma hakkı kazanan öğrencilere, % 30 ek indirim imkânı sağlanacaktır.

*Daha önce herhangi bir lisans programından mezun olan öğrenciler bilgisayar ve nakdi burs imkânlarından yararlanamaz.

Diğer Burslar

Sporcu Bursu

T.C. Genc¸lik ve Spor Bakanlıgˆı tarafından son 4 yıl ic¸inde Lisans Burs Yönergesi'nde belirtilen spor dallarında bas¸arılı oldugˆunu belgelendiren sporcuların U¨niversiteye yerles¸meleri ve kayıt yaptırmaları halinde, kendilerine egˆitim o¨gˆretim su¨releriyle sınırlı olmak kaydıyla o¨gˆrenim u¨cretinden muafiyeti kapsayan Sporcu Bursu verilir. Olimpik ve Paralimpik spor dalları, sınavın yapıldıgˆı yıl dikkate alınarak en son gerc¸ekles¸tirilen ve sınavdan sonra ilk gerc¸ekles¸tirilecek olan oyunlar programı dikkate alınarak belirlenir.

Burslar hakkında önemli notlar:

– Yukarıda belirtilen burslardan birden fazlasını almaya hak kazanan öğrenciler yalnızca en yüksek olanından faydalanabilirler. Burslar birleştirilemez. Burslar kapsamında yapılan nakit ödemeler karşılıksız olup öğrenci derslere kayıt olarak devam ettiği ve disiplin cezası almadığı takdirde yılda 9 ay boyunca olmak üzere, İngilizce Hazırlık Programında 1+1 yıl, lisans programında ise 4 yıl süresince kesintisiz devam eder. Bu süreler Çift Anadal Programına devam eden öğrenciler için 2, Yandal Programına devam eden öğrenciler için 1 yarıyıl daha uzatılır. Belirtilen süreler içerisinde herhangi bir akademik başarısızlık sebebiyle burs kaybı söz konusu değildir.

– Daha önce herhangi bir lisans programından mezun olan öğrenciler nakdi burs imkânlarından, ayrıca dizüstü bilgisayar hediyesinden yararlanamaz.

– Tercih ve derece bursu kapsamındaki nakit ödemeler tam burslu kontenjana yerleşen öğrenciler içindir.