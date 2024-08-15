Iberia hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Başakşehir Iberia maçı hangi kanalda? Başakşehir Iberiamaçına saatler kaldı. Maç öncesi Başakşehir Iberia maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Iberia hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

BAŞAKŞEHİR IBERİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Iberia maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Başakşehir Iberia maçını TRT Spor'dan şifresiz izleyebilmeniz için TRT Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. TRT Spor kullanıcıları bu akşamki Başakşehir Iberia maçını şifresiz izleyebilecekler.

BAŞAKŞEHİR IBERİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Iberia maçı bu akşam saat 20:45 'te başlayacak. Maç TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

IBERİA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR?

FC Iberia 1999 (eski adıyla FC Saburtalo ), ülkenin başkenti Tiflis'te bulunan bir Gürcü futbol kulübüdür.

Saburtalo , 20 Ağustos 1999'da Tiflis'te kuruldu . Kulüp, 2005 yılında Iberia Business Group ve sahibi olan ve daha sonra Gürcistan Spor ve Gençlik Bakanı olan Tariel Khechikashvili tarafından satın alındı .

Saburtalo, ülkenin en iyi futbol akademilerinden birine sahiptir. Kulübün, 1.800 seyirci kapasiteli, Bendela adlı tam boyutlu bir stadyumu vardır.

Mart 2016'da Manolo Hierro kulübün sportif direktörü olarak atandı.

Saburtalo, Tiflis'in ilçelerinden birinin adıdır. 27 Şubat 2024'te takımın adı Iberia 1999 olarak değiştirildi.

BAŞAKŞEHİR IBERİA İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Başakşehir Iberia maçı 11'leri henüz belli olmadı.

BAŞAKŞEHİR IBERİA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir Iberia maçı, İstanbul'da, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.