Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması ardında, İstanbul'da üniversite okuyacak öğrenciler için İBB yurt imkanı sunuyor. İBB yurtlar ne zaman açılıyor, kapanıyor ve İBB yurdunda kaç yıl kalınır merak ediliyor. Peki, İBB yurtlar ne zaman açılıyor, kapanıyor? İBB yurdunda kaç yıl kalınıyor?

İBB üniversite öğrencileri için yurt imkanı sunuyor. İBB yurt başvuru tarihi ne zaman ve İBB yurtlar ne zaman açılıyor, kapanıyor merak ediliyor. İBB yurdunda kaç yıl kalınıyor soruları araştırılıyor. İBB yurtlar ne zaman açılıyor, kapanıyor? İBB yurdunda kaç yıl kalınıyor? Detaylar haberimizdedir…

İBB YURTLAR NE ZAMAN AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Yükseköğretim kurumlarının akademik takvimi dikkate alınarak yurtların açılış ve kapanış tarihleri yurt komisyonu tarafından belirlenir ve yurt.ibb.istanbul internet sayfası üzerinden yurda kabul sonuçları ile birlikte duyurulur.

İBB YURDUNDA KAÇ YIL KALINIR?

Her dönemin sonunda öğrencilerin bir sonraki yıl kalma talepleri, yurt kurallarına ve toplu yaşama uyumu dikkate alınarak değerlendirilir ve yurt komisyonu kararı ile uygun görülenler belirlenir.

YURT ÜCRETİ NE KADAR?

2022-2023 Akademik dönemi için aylık 950 TL, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil olarak belirlenmiştir.

YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları online olarak https://yurt.ibb.istanbul internet sayfası üzerindenalınmaktadır.

İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?