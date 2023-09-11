İstanbul Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği yeni uygulamayla İstanbullu öğrencilere yurt imkanı sağlıyor. Binlerce öğrencinin başvurduğu yurtlar hakkında detaylar merak ediliyor. Peki,İBB YURT ücretleri 2023-2024 ne kadar? İBB yurt kuralları, giriş-çıkış saatleri nelerdir, yurt kayıt için gerekli evraklar nelerdir? İşte detaylar…

İBB'nin, üniversite öğrencilere dönük yurt projesi hayata geçmiş ve başvurular alınmıştı. Toplam 10 yurtta 2 bin 800 öğrenci barındıran İBB'nin yurtlarına yoğun ilgi bulunuyor. Peki, İBB YURT ücretleri 2023-2024 ne kadar? İBB yurt kuralları, giriş-çıkış saatleri nelerdir, yurt kayıt için gerekli evraklar nelerdir? İşte detaylar…

İBB YURT ÜCRETLERİ 2023-2024 NE KADAR?

Yurt başvuru sonuçlarında asil ve yedek listelerinin açıklanması 13.09.2023 tarihinde gerçekleştirilecek ve öğrenciler için kayıt işlemi resmen başlayacak. Öğrencilerin İBB Yurt 2023-2024 için ödeyeceği ücret ise belli oldu. 2023-2024 Akademik dönemi için aylık 1300 TL, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil olarak belirlenmiştir. Yurt ücretleri, her ayın en geç beşinci günü mesai bitimine kadar kurumun gösterdiği banka hesaplarına yatırılır. Banka dekontu Yurt Yönetimine teslim edilir.

Yükseköğretim kurumlarının akademik takvimi dikkate alınarak yurtların açılış ve kapanış tarihleri yurt komisyonu tarafından belirlenir ve yurt.ibb.istanbul internet sayfası üzerinden yurda kabul sonuçları ile birlikte duyurulur.

İBB yurtları çamaşırhanesi

İBB YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yurt başvurularının sonuçları, 2023-2024 Akademik Yılı için 13 Eylül 2023 tarihinden itibaren ilgili kurumun internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurulacaktır. Sonuçları öğrenmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi olan yurt.ibb.istanbul adresini ziyaret edebilir ve 'Başvurularım' bölümünden sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Kayıt evraklarını tamamlayan asil listedeki öğrenciler 2023-2024 Akademik yılı için 15.09.2023 – 21.09.2023 tarihleri arasında kalan 5 iş günü içinde, yedek listesindeki öğrenciler ise 23.09.2023 – 29.09.2023 tarihleri arasında kalan 5 iş günü içinde kayıtlarını yaptırabilirler.

İBB yurtları çalışma odaları

İBB YURT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yurt başvuruları kabul edilen öğrenciler 13 Eylül 2023 tarihinden sonra kayıt yaptırabilecekler. Kayıt yapmayan asil kazananların hakkı yedek listelerdeki kişilere devredecek. İşte gerekli evraklar:

YKS yerleştirme belgesi

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Öğrenci belgesi

T.C. kimlik fotokopisi

Tarihçeli yerleşim yeri (ikametgah) belgesi (Anne veya Baba adına alınmış)

Anne gelir durumunu gösterir belge

Baba gelir durumunu gösterir belge

Anne veya baba adına alınmış vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (E-Devlet üzerinden barkodlu, anne, baba, gösteren)

Adli sicil/arşiv kaydı

Kişisel sağlık beyan formu (E-Devlet)

Devlet himayesinde yaşadığınızı gösterir ilgili kurum belgesi (beyan varsa)

Mahkeme Uzaklaştırma Kararı ( Beyan Varsa)

Lise ve dengi öğrenimini Darüşşafaka Lisesinde tamamladığını gösterir ilgili kurum belgesi (Beyan varsa)

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde tamamladığını gösterir belge (Beyan varsa)

Milli Sporcu Belgesi (beyan varsa)

Engelli raporu (beyan varsa)

Şehit Yakını veya gazi çocuğu olduğunu gösterir belge (beyan varsa)

2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)

İBB YURT KURALLARI NELERDİR?

Her yurtta olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yurtlarda da bazı kurallar bulunuyor. Bu kurallar arasında düzen ve asayişi bozmamak, giriş ve çıkış saatlerine dikkat etmek, yurtlarda kalan öğrenci ve çalışanları rahatsız etmemek gibi kurallar bulunabilmektedir. Daha detaylı bilgi için İBB'nin yurt sitesi https://yurt.ibb.istanbul/sss adresini ziyaret edebilirsiniz.

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