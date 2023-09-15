İstanbul Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği yeni uygulamayla İstanbullu öğrencilere yurt imkanı sağlıyor. Binlerce öğrencinin başvurduğu yurtlar hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, İBB YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? İBB yurt sonuçları sorgulama! İBB yurt başvuru 2023-2024 belli oldu mu? İşte detaylar…

İBB'nin, üniversite öğrencilere dönük yurt projesi hayata geçmiş ve başvurular alınmıştı. Toplam 10 yurtta 2 bin 800 öğrenci barındıran İBB'nin yurtlarına yoğun ilgi bulunuyor. Peki, İBB YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? İBB yurt sonuçları sorgulama! İBB yurt başvuru 2023-2024 belli oldu mu? İşte detaylar…

İBB YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB'den yapılan açıklamada "Yurt başvuru sonuçlarında asil ve yedek listelerinin açıklanması 2023-2024 Akademik yılı için 15 Eylül 2023 tarihinden itibaren kurum internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır." ifadesi kullanılmıştı. Ancak henüz İBB Yurt sonuçları açıklanmadı. Bugün (15 EYLÜL) İBB yurt sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında İBB'nin internet adresi yurt.ibb.istanbul'dan 'Başvurularım' alanında sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

İBB Yurtları

İBB YURT SONUÇLARI SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?

İBB'ye ait yurtlar bugün açıklanacak olan duyuru ile öğrencilerle kavuşacak. Yurtlara başvuran öğrenciler ise sonuçlarını İBB'nin resmi sayfası olan https://yurt.ibb.istanbul/ 'dan 'Başvurularım' alanında sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

İBB YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - TIKLA GİT

İBB YURT BAŞVURU 2023-2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK, BELLİ OLDU MU?

Yurt başvurularının sonuçları, 2023-2024 Akademik Yılı için 13 Eylül 2023 tarihinden itibaren ilgili kurumun internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurulacaktır. Sonuçları öğrenmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi olan yurt.ibb.istanbul adresini ziyaret edebilir ve 'Başvurularım' bölümünden sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Kayıt evraklarını tamamlayan asil listedeki öğrenciler 2023-2024 Akademik yılı için 15.09.2023 – 21.09.2023 tarihleri arasında kalan 5 iş günü içinde, yedek listesindeki öğrenciler ise 23.09.2023 – 29.09.2023 tarihleri arasında kalan 5 iş günü içinde kayıtlarını yaptırabilirler.

İBB Yurtları

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