İstanbul Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği yeni uygulamayla İstanbullu öğrencilere yurt imkanı sağlıyor. Binlerce öğrencinin başvurduğu yurtlar hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, İBB yurt sonuçları açıklandı mı? İBB yurt başvuru 2023-2024 ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? İşte detaylar…

İBB'nin, üniversite öğrencilere dönük yurt projesi hayata geçmiş ve başvurular alınmıştı. Toplam 10 yurtta 2 bin 800 öğrenci barındıran İBB'nin yurtlarına yoğun ilgi bulunuyor. Peki, İBB yurt sonuçları açıklandı mı? İBB yurt başvuru 2023-2024 ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? İşte detaylar…

İBB YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yurt başvuru sonuçlarında asil ve yedek listelerinin açıklanması 2023-2024 Akademik yılı için 13 Eylül 2023 tarihinden itibaren kurum internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır. İBB'nin internet adresi yurt.ibb.istanbul'dan 'Başvurularım' alanında sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

İBB Yurtları

İBB YURT BAŞVURU 2023-2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK, BELLİ OLDU MU?

Yurt başvurularının sonuçları, 2023-2024 Akademik Yılı için 13 Eylül 2023 tarihinden itibaren ilgili kurumun internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurulacaktır. Sonuçları öğrenmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi olan yurt.ibb.istanbul adresini ziyaret edebilir ve 'Başvurularım' bölümünden sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Kayıt evraklarını tamamlayan asil listedeki öğrenciler 2023-2024 Akademik yılı için 15.09.2023 – 21.09.2023 tarihleri arasında kalan 5 iş günü içinde, yedek listesindeki öğrenciler ise 23.09.2023 – 29.09.2023 tarihleri arasında kalan 5 iş günü içinde kayıtlarını yaptırabilirler.

İBB Yurtları

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