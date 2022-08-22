İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı. Yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil belirli bir miktar ödeyecek. Yurt fiyatları ise merak edildi. Peki, İBB yurt ücretleri ne kadar 2022? İBB yurt fiyatları kaç TL? Yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

İBB 2022 yurt fiyatları belli oldu. Buna göre 2022-2023 Akademik dönemi için aylık 950 TL, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil olarak belirlenmiştir. Peki, İBB yurt fiyatları ne kadar 2022? İBB yurt ücretleri kaç TL? Yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

İBB YURT FİYATLARI KAÇ TL 2022?

2022-2023 Akademik dönemi için aylık 950 TL, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil olarak belirlenmiştir.

İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Öğrencinin T.C. vatandaşı olması,

Öğrencinin ön lisans ve lisans öğrencisi olması,

Öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumunun İstanbul il sınırları içinde yer alması,

Devlet üniversitesinde veya %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde okuyor olması,

Ailesinin İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması

BAŞVURU DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ NELERDİR?

Öğrencinin üniversitede kaçıncı sınıfta olduğu

Öğrencinin öğrenim türü (lisans/ön lisans)

YKS yerleştirme puan aralığı (öğrencinin üniversitedeki hazırlık veya 1 sınıfı ise)

Mevcut öğrenci ise not ortalamasını gösterir belge (Transkript)

Ailenin toplam net aylık geliri

Ailedeki kişi sayısı

Okuyan kardeş sayısı

Ailedeki kişi başı net aylık gelir

Aile durumu (sağ, vefat etmiş, ayrılmış)

Adli sicil/arşiv kaydı durumu (Taksirli Suçlar Hariç )

Öğrencinin sağlık durumu (toplu yerlerde yaşamaya engel bir hastalığının olup olmadığı ve bulaşıcı hastalığının olup olmadığı)

Yüzde 40 ve üzeri engellilik durumu

Öğrencinin şehit ya da gazi çocuğu olup olmadığı

Öğrencinin devlet himayesinde olup olmadığı

Ailesinin ikamet ettiği ilin İstanbul dışı olması

Ülkemiz adına uluslararası spor, sanat, bilim vb. alanlarda elde edilen bir başarı durumu

Vakıf üniversitesi öğrencileri için bursluluk oranı

İBB YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları online olarak https://yurt.ibb.istanbul internet sayfası üzerindenalınmaktadır.