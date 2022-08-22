İBB yurt başvuru tarihleri açıklandı. Öğrenciler tarafından araştırılan İBB yurt başvurusu ne zaman ve nasıl yapıldığı merak ediliyor. Peki, İBB yurt başvuru tarihleri ne zaman? İBB yurt başvurusu nereden yapılır?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, İstanbul'da üniversiteye gelecek olan öğrenciler için İBB yurt imkanı sunuyor. İBB yurt başvuru tarihi ne zaman ve İBB yurt başvurusu nereden yapılır merak ediliyor. İBB yurt başvuru tarihleri ne zaman? İBB yurt başvurusu nereden yapılır?

İBB YURT BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

İBB yurt başvuru tarihi 22- 28 Ağustos arası yapılmaktadır. Başvurular https://yurt.ibb.istanbul sitesi üzerinden yapılıyor.

YURT BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yurt başvuru sonuçlarında asil ve yedek listelerinin açıklanması 2022-2023 Akademik yılı için 12.09.2022 tarihinden itibaren kurum internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

İBB YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Yurt başvuruları online olarak https://yurt.ibb.istanbul internet sayfası üzerindenalınmaktadır.

YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?