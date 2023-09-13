İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yurt başvurularının sonuçları merakla bekleniyor. Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda detaylar araştırılmaktadır. Peki, İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Toplam 10 yurtta 2 bin 800 öğrenci barındıran İBB'nin yurtlarına büyük oranda başvuru yapılmıştı. Başvuruların sona ermesinin ardından sonuçlar ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından İBB yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılmaktadır. Peki, İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

İBB YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Öğrencilerin İBB Yurt 2023-2024 için ödeyeceği ücret belli oldu. 2023-2024 Akademik dönemi için aylık 1300 TL, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil olarak belirlenmiştir. Yurt ücretleri, her ayın en geç beşinci günü mesai bitimine kadar kurumun gösterdiği banka hesaplarına yatırılır. Banka dekontu Yurt Yönetimine teslim edilir.

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB yurt başvuru sonuçları 15 Eylül Cuma günü açıklanacaktır.