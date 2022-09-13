Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı. İBB yurt kayıtları ne zaman başlıyor ve İBB yurt başvuru sonuçlarını sorgulama ekranı araştırılıyor. İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı! İBB yurt kayıtları ne zaman başlıyor? İBB yurt başvuru sorgulama ekranı!

İstanbul'da üniversite eğitimi görecek olan öğrenciler için İBB, geçtiğimiz günlerde yurt başvurularını tamamladı. Ardından, İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı. Öğrenciler, İBB yurt kayıtları ne zaman başlıyor ve İBB yurt başvuru sorgulama ekranını araştırıyor. İBB yurt kayıtları ne zaman başlıyor? İBB yurt başvuru sorgulama ekranı! Detaylar haberimizdedir…

İBB YURT KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı. İstanbul'da üniversite okuyacak öğrenciler yurt kayıtlarının ne zaman başladığını merak ediyor. Kayıt evraklarını tamamlayan asil listedeki öğrenciler 2022-2023 Akademik yılı için 15.09.2022 – 21.09.2022 tarihleri arasında kalan 5 iş günü içinde, yedek listesindeki öğrenciler ise 23.09.2022 – 29.09.2022 tarihleri arasında kalan 5 iş günü içinde kayıtlarını yaptırabilirler.

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN KAYIT SIRASINDA İSTENECEK EVRAKLAR NELERDİR?

Başvuru Formu (Kayıt esnasında yurtta doldurulacaktır.)

T.C. Kimlik Fotokopisi

YKS Yerleştirme Belgesi (Hazırlık sınıfı veya 1. sınıf öğrencisi ise)

Transkript (2. sınıf veya üzeri ise)

Öğrenci Belgesi

Anne için gelir durumunu gösterir belge

Baba için gelir durumunu gösterir belge

Anne veya Baba Adına Alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Adli Sicil Kaydı

Devlet Himayesinde Yaşadığınızı Gösterir İlgili Kurum Belgesi (Beyan varsa)

Ülkemiz Adına Uluslararası Spor, Sanat, Bilim vb. alanlarda Bir Başarı Belgesi (Beyan varsa)

Engelli Raporu (Beyan varsa)

Öğrenci Belgesi (Vakıf üniversitesi ise burs durumunu gösterir belge)

Şehit veya gazi çocuğu olduğunu gösterir belge (Beyan varsa)

Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (E-Devlet Kapısı Üzerinden Barkodlu) Güncel tarihli ikametgah)

4 Adet Biyometrik Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)

İBB YURT BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yurt imkanı sağlıyor. İBB yurt başvuruları açıklandı. İBB yurt başvurularını öğrenmek için https://yurtsonuc.ibb.gov.tr/ sitesinden giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

İBB YURT BAŞVURUSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Öğrencinin T.C. vatandaşı olması,

Öğrencinin ön lisans ve lisans öğrencisi olması,

Öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumunun İstanbul il sınırları içinde yer alması,

Devlet üniversitesinde veya %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde okuyor olması,

Ailesinin İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması