İBB yurdu kaç TL, ücretli mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurdunda 3 öğün yemek var mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı. Yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil belirli bir miktar ödeyecek. Peki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurdunda 3 öğün yemek var mı? İBB yurdu kaç TL?

Okulların açılma tarihinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenci yurt başvuruları da yavaş yavaş başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yurt başvurularını açan kurumlardan biri oldu. İBB yurdu da en çok merak edilen konulardan oldu. Peki, İBB yurdu kaç TL? İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurdunda 3 öğün yemek var mı?

İBB YURDU KAÇ TL, 3 ÖĞÜN YEMEK VAR MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı. Yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil aylık 950 TL ödeyecek.

İBB yurtlarına başvuru yapmak isteyenlerin ise 28 Ağustos'tan önce evraklarını İBB'ye göndermeleri gerekiyor.