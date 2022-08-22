İBB yurdu başvuru şartları! İBB yurdu başvuru ekranı!
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Okulların açılma tarihinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenci yurt başvuruları da yavaş yavaş başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yurt başvurularını açan kurumlardan biri oldu. İBB yurdu başvuru şartları nelerdir? İBB yurdu başvuru ekranı!
İBB yurdu başvuru şartları! Okulların açılma tarihinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenci yurt başvuruları da yavaş yavaş başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yurt başvurularını açan kurumlardan biri oldu. İBB yurdu başvuru şartları nelerdir? İBB yurdu başvuru ekranı! haberimizde...
- Öğrencinin T.C. vatandaşı olması,
- Öğrencinin ön lisans ve lisans öğrencisi olması,
- Öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumunun İstanbul il sınırları içinde yer alması,
- Devlet üniversitesinde veya %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde okuyor olması,
- Ailesinin İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması
Yurt başvuruları online olarak https://yurt.ibb.istanbul internet sayfası üzerindenalınmaktadır.
- Öğrencinin üniversitede kaçıncı sınıfta olduğu
- Öğrencinin öğrenim türü (lisans/ön lisans)
- YKS yerleştirme puan aralığı (öğrencinin üniversitedeki hazırlık veya 1 sınıfı ise)
- Mevcut öğrenci ise not ortalamasını gösterir belge (Transkript)
- Ailenin toplam net aylık geliri
- Ailedeki kişi sayısı
- Okuyan kardeş sayısı
- Ailedeki kişi başı net aylık gelir
- Aile durumu (sağ, vefat etmiş, ayrılmış)
- Adli sicil/arşiv kaydı durumu (Taksirli Suçlar Hariç )
- Öğrencinin sağlık durumu (toplu yerlerde yaşamaya engel bir hastalığının olup olmadığı ve bulaşıcı hastalığının olup olmadığı)
- Yüzde 40 ve üzeri engellilik durumu
- Öğrencinin şehit ya da gazi çocuğu olup olmadığı
- Öğrencinin devlet himayesinde olup olmadığı
- Ailesinin ikamet ettiği ilin İstanbul dışı olması
- Ülkemiz adına uluslararası spor, sanat, bilim vb. alanlarda elde edilen bir başarı durumu
- Vakıf üniversitesi öğrencileri için bursluluk oranı
İBB'nin yurtlarında kalmaya hak kazanacak öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil olmak üzere aylık 950 TL ödeyecek.
İBB yurtlarına başvuru yapmak isteyenlerin ise 28 Ağustos'tan önce evraklarını İBB'ye göndermeleri gerekiyor.