İBB yurdu başvuru şartları! İBB yurdu başvuru ekranı!

Okulların açılma tarihinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenci yurt başvuruları da yavaş yavaş başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yurt başvurularını açan kurumlardan biri oldu. İBB yurdu başvuru şartları nelerdir? İBB yurdu başvuru ekranı!

İBB yurdu başvuru şartları! Okulların açılma tarihinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenci yurt başvuruları da yavaş yavaş başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yurt başvurularını açan kurumlardan biri oldu. İBB yurdu başvuru şartları nelerdir? İBB yurdu başvuru ekranı! haberimizde...

İBB YURDU BAŞVURU ŞARTLARI

Öğrencinin T.C. vatandaşı olması,

Öğrencinin ön lisans ve lisans öğrencisi olması,

Öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumunun İstanbul il sınırları içinde yer alması,

Devlet üniversitesinde veya %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde okuyor olması,

Ailesinin İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması

İBB YURDU BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları online olarak https://yurt.ibb.istanbul internet sayfası üzerindenalınmaktadır.

İBB YURT BAŞVURU DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Öğrencinin üniversitede kaçıncı sınıfta olduğu

Öğrencinin öğrenim türü (lisans/ön lisans)

YKS yerleştirme puan aralığı (öğrencinin üniversitedeki hazırlık veya 1 sınıfı ise)

Mevcut öğrenci ise not ortalamasını gösterir belge (Transkript)

Ailenin toplam net aylık geliri

Ailedeki kişi sayısı

Okuyan kardeş sayısı

Ailedeki kişi başı net aylık gelir

Aile durumu (sağ, vefat etmiş, ayrılmış)

Adli sicil/arşiv kaydı durumu (Taksirli Suçlar Hariç )

Öğrencinin sağlık durumu (toplu yerlerde yaşamaya engel bir hastalığının olup olmadığı ve bulaşıcı hastalığının olup olmadığı)

Yüzde 40 ve üzeri engellilik durumu

Öğrencinin şehit ya da gazi çocuğu olup olmadığı

Öğrencinin devlet himayesinde olup olmadığı

Ailesinin ikamet ettiği ilin İstanbul dışı olması

Ülkemiz adına uluslararası spor, sanat, bilim vb. alanlarda elde edilen bir başarı durumu

Vakıf üniversitesi öğrencileri için bursluluk oranı

KAHVALTI VE AKŞAM YEMEĞİ DAHİL

İBB'nin yurtlarında kalmaya hak kazanacak öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil olmak üzere aylık 950 TL ödeyecek.

SON BAŞVURU TARİHİ

İBB yurtlarına başvuru yapmak isteyenlerin ise 28 Ağustos'tan önce evraklarını İBB'ye göndermeleri gerekiyor.