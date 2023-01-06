İBB'ye kayyum atanacak mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmayla ve kayyum atanması ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, İBB'ye kayyum mu atanacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanır mı? İşte detaylar...

İBB'YE KAYYUM MU ATANACAK?



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Kürdi'de gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmayla ilgili, "Bizim derdimiz kayyum atamak değil, böyle bir derdimiz de yok zaten. İlk gün söyledim ben, bizim derdimiz işimizi yapmak, oraya terör unsuru koyuyorsan o terör unsurundan orayı arındırmak" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da eleştiren Soylu, "Belediyesine hakim değil, yaptığı işe hakim değil. Çünkü adamın kafası başka havalarda" dedi.

"GÜNDEME GELDİĞİ ŞEY BALIK YEMEK"

"Şimdi de bana kayyum atıyorlar, kayyum atayacaklar diye oradan da bir mağduriyet oluşturmaya çalışıyor" diyen Soylu, "Bir işinle gündeme gel. Gündeme geldiği şey şu, İETT otobüsleri bozuk, insanlar itiyorlar. Gündeme geldikleri şey şu, tatile çok gidiyor. Gündeme geldiği şey, balık yemek" diye konuştu.

"KAYYUM ATAMAK İÇİN BÖYLE BİR DEĞERLENDİRME YAPIYOR DA DEĞİLİZ"

Bakan Soylu, şöyle devam etti; "Şimdi de 'kayyum atanacak, bugün atanacak, yarın atanacak, şöyle atanacak, böyle atanacak.' Bizim derdimiz kayyum atamak değil, böyle bir derdimiz de yok zaten. İlk gün söyledim ben, bizim derdimiz işimizi yapmak, oraya terör unsuru koyuyorsan o terör unsurundan oraya arındırmak. Eğer ben bir yıl önce bunları dile getirmemiş olsaydım, bugün daha farklı bir tabloyla karşı karşıya kalırdık. Bu kadar net. Allah'ınızı severseniz kimin Türk, kimin Kürt, kimin Alevi olduğu, kimlikleriyle ilgili bir şey söylüyor muyum, söylemiyorum. Bir tek kırmızı çizgimiz var. Benim de değil, benim var zaten, Anayasa'mızın, kanunlarımızın... Yani o kırmızı çizginin dışında başka bir şey söz konusu değil. Kayyum atamak için böyle bir değerlendirme yapıyor da değiliz. Bir tek şey yapıyoruz, terörden arındırmak. Onun için de biz kendimiz bunu yapabilme kabiliyetine sahip değiliz. Biz tespitlerimizi yaptık. Tespitleri değerlendirecek ve bunu hukuki anlamda ortaya koyacak olan mahkemedir. Bizim işimiz bitti."