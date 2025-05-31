İBB'ye 5. dalga operasyonu! İBB operasyonunda kimler gözaltına alındı?

İBB'ye 5. dalga operasyonu! İBB operasyonunda kimler gözaltına alındı?
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İBB operasyonu gündemde! 31 Mayıs 2025 sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen 5. dalga operasyonu, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında aralarında belediye başkanları, İBB yöneticileri ve bazı CHP'li isimlerin de bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı. Peki, İBB operasyonunda kimler gözaltına alındı?

İBB operasyonu kapsamında yürütülen dört ayrı soruşturmada 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İBB operasyonunda kimler gözaltına alındı sorusu gündemin en sıcak başlıkları arasındaki yerini aldı. Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamalarıyla başlatılan İBB operasyonu, çok sayıda belediye yöneticisini ve üst düzey kamu görevlisini kapsıyor. Peki İBB operasyonunda kimler gözaltına alındı? Detaylar haberimizde…

İBB'YE 5. DALGA OPERASYONU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 5. dalga operasyonu, 31 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dört ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında belediye başkanları, İBB üst düzey yöneticileri ve CHP'li isimlerin de bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu operasyon, İBB'ye yönelik daha önceki dört dalga operasyonunun devamı niteliğindedir.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Hasan Akgün – Büyükçekmece Belediye Başkanı

Utku Caner Çaykara – Avcılar Belediye Başkanı

Hakan Bahçetepe – Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı

Oya Tekin – Seyhan Belediye Başkanı

Kadir Aydar – Ceyhan Belediye Başkanı

Aykut Erdoğdu – Eski CHP Milletvekili

Baki Aydöner – CHP Parti Meclisi Üyesi

Burak Korzay – İSFALT Genel Müdürü

Ali Sukas – Ağaç A.Ş. Genel Müdürü

Erdal Celal Aksoy – İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Ozan İş – Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı

Erhan Daka – Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı

Mehmet Mandacı – Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı

Rıza Can Özdemir – Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı

Ömer Kazancı – Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı

Veysel Erçevik – Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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