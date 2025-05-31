İBB'ye 5. dalga operasyonu! İBB operasyonunda kimler gözaltına alındı?
İBB operasyonu gündemde! 31 Mayıs 2025 sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen 5. dalga operasyonu, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında aralarında belediye başkanları, İBB yöneticileri ve bazı CHP'li isimlerin de bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı. Peki, İBB operasyonunda kimler gözaltına alındı?
İBB operasyonu kapsamında yürütülen dört ayrı soruşturmada 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İBB operasyonunda kimler gözaltına alındı sorusu gündemin en sıcak başlıkları arasındaki yerini aldı. Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamalarıyla başlatılan İBB operasyonu, çok sayıda belediye yöneticisini ve üst düzey kamu görevlisini kapsıyor. Peki İBB operasyonunda kimler gözaltına alındı? Detaylar haberimizde…
İBB'YE 5. DALGA OPERASYONU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 5. dalga operasyonu, 31 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dört ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında belediye başkanları, İBB üst düzey yöneticileri ve CHP'li isimlerin de bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu operasyon, İBB'ye yönelik daha önceki dört dalga operasyonunun devamı niteliğindedir.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
Hasan Akgün – Büyükçekmece Belediye Başkanı
Utku Caner Çaykara – Avcılar Belediye Başkanı
Hakan Bahçetepe – Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Oya Tekin – Seyhan Belediye Başkanı
Kadir Aydar – Ceyhan Belediye Başkanı
Aykut Erdoğdu – Eski CHP Milletvekili
Baki Aydöner – CHP Parti Meclisi Üyesi
Burak Korzay – İSFALT Genel Müdürü
Ali Sukas – Ağaç A.Ş. Genel Müdürü
Erdal Celal Aksoy – İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Ozan İş – Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı
Erhan Daka – Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı
Mehmet Mandacı – Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı
Rıza Can Özdemir – Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı
Ömer Kazancı – Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı
Veysel Erçevik – Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı