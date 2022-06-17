İBB ucuz lokantası (İSTANBUL KENT LOKANTASI) nedir, yemek fiyatları ne kadar? İBB ucuz lokanta nerede?

Halka sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı öğünlerle sunacak ilk kent lokantası, 17 Haziran'da Çapa'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıldı. İBB ucuz lokantası (İSTANBUL KENT LOKANTASI) nedir, yemek fiyatları ne kadar?

İBB UCUZ LOKANTASI NEDİR, YEMEK FİYATLARI NE KADAR?

Kent Lokantası'nın merakla beklenen fiyat tarifesi açılışla birlikte ortaya çıktı. Düğün çorbası, güveç, pirinç pilavı, haydari ve suyun yer aldığı menü 29 TL'den satıldı.

Tabldot usulü servis edilecek öğünleri uygun fiyatlarla alabilecek. 12.00-20.00 arası hizmete verecek Çapa Kent Lokantası'nda günde 500 kişi yemek yiyebilecek.

Kent Lokantası

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