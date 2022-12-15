İBB TV CANLI İZLE | Ekrem İmamoğlu Saraçhane konuşması İZLE! İBB TV canlı İZLE! İBB TV kesintisiz canlı izleme linki!

İBB TV CANLI YAYIN! YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, altılı masayı oluşturan liderlerle birlikte saat 16.00'da Saraçhane'de olacaklarını açıklayarak herkesi desteğe çağırmıştı. Saraçhane mitinginin canlı izleme linki araştırılıyor. Ekrem İmamoğlu Saraçhane konuşması İZLE! İBB TV canlı İZLE! İBB TV kesintisiz canlı izleme linki!

EKREM İMAMOĞLU NE DEDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasına saat 16.00'ya kadar ara verildi. Yaşanan gelişme sonrası sosyal medya hesabından çağrı yapan İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum" dedi.

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Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane meydanında gerçekleşecek mitingin canlı yayın izleme linki araştırılıyor. Saraçhane mitingi canlı yayın izlemek için İBB TV CANLI YAYIN! yazısına tıklayınız.