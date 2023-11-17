İBB, Tuzla İçmeler Araç Üst Geçit Köprüsü'nü Yeniliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tuzla D100 güzergahında teknik ömrünü tamamlayan ve yeterli şerit sayısına sahip olmayan İçmeler Araç Üst Geçit Köprüsü'nü yenileme çalışmalarına başlıyor. Çalışma süresince trafik akışı da değişecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tuzla D100 güzergahında teknik ömrünü tamamlayan ve yeterli şerit sayısına sahip olmayan İçmeler Araç Üst Geçit Köprüsü'nü yeniliyor. 20 Kasım Pazartesi günü başlayacak çalışma kapsamında trafik akışı da değişiyor.

İBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Tuzla'da D-100 (E-5) Karayolu ve yan yol çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, en önemli projelerden biri olan Tuzla İçmeler Araç Üst Geçit Köprüsü'nü yenileme çalışmalarına başlanıyor.

Teknik ömrü tamamlanmış olan mevcut Tuzla İçmeler Araç Üst Geçit Köprüsü; D-100 Karayolu'nun tek yönde 3 şerit anayol, 2 şerit yan yol olmak üzere 5 şerit olarak işlemesini sağlayacak yeterli açıklığa da sahip değil.

D-100 KARAYOLU DA TEK YÖNDE 5 ŞERİT OLARAK DÜZENLENECEK

Yapılacak olan çalışmalarla hem D-100 Karayolu tek yönde toplam da 5 şerit olarak düzenlenecek hem de teknik ömrünü tamamlanmış olan Tuzla İçmeler Araç Köprüsü yıkılarak depreme dayanıklı bir şekilde yeniden inşa edilecek.

20 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayacak çalışma sırasında, 4 ay boyunca İçmeler Araç Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatılacak. İçmeler Mahallesi'nden Tuzla Devlet Hastanesi'ne ve D-100 Ankara istikametlerine gitmek isteyen araçlar, İncesu Sokak üzerinden Yılmazlar Sokak güzergahını takıp edecek.

Evliya Çelebi Mahallesi'nden D-100 Edirne ve İçmeler Mahallesi istikametlerine gitmek isteyen araçlar ise Piri Reis Caddesi, Hatboyu Caddesi, Genç Osman Caddesi, Mustafa Kemal Caddesi ve Rauf Orbay Caddesi üzerinden istikametlerine gidebilecek.