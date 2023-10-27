İETT toplu taşıma hafta sonu ücretsiz mi? 28 Ekim Metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu taşıma hizmetlerinde hafta sonu ücretsizlik durumu merak ediliyor. Hafta sonu toplu taşıma ücretsiz olacak mı merak konusu oldu. Peki, İBB toplu taşıma hafta sonu ücretsiz mi? 28 Ekim Metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi? İşte detaylar...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve bayram arefesi 28 Ekim Cumartesi günü toplu taşıma ücretsiz olacak mı araştırılmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta sonu toplu taşımanın durumu hakkında detayları paylaştı. İBB'ye ait toplu taşımalar hafta sonu ücretsiz olarak hizmet verecek mi merak konusu oldu. Peki, İBB toplu taşıma hafta sonu ücretsiz mi? 28 Ekim Metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi? Detaylar haberimizde...

İBB TOPLU TAŞIMA HAFTA SONU ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hafta sonu kentte toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu. İmamoğlu, Twitter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı onuruna, 28-29 Ekim günleri İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacaktır. Nice 100 yıllara, hep birlikte." ifadelerini kullandı.

28 EKİM METROBÜS,MARMARAY, METRO ÜCRETSİZ Mİ?

Ücretsiz geçiş için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi gerektiğini hatırlatan İmamoğlu, paylaşımında bu işlemin yapılabileceği "https://m.istanbulsenin.istanbul/kisisellestirme" linkine de yer verdi.