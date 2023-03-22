İBB şoför başvurusu nereden yapılır? İBB 700 şoför alımı başvurusu nereden yapılır?
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından megakentlilere bir duyuruda bulundu. İmamoğlu, İETT bünyesinde 700 şoför alacaklarını belirtti. Peki, İBB şoför başvurusu nereden yapılır? İBB 700 şoför alımı başvurusu nereden yapılır?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İETT bünyesine 700 şoför alacaklarını duyurdu. İmamoğlu, "Bu göreve özellikle kadın şoförlerimizin başvurması çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı. Peki, İBB şoför başvurusu nereden yapılır? İBB 700 şoför alımı başvurusu nereden yapılır?
İBB ŞOFÖR BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
İBB Başkanı'nın paylaşımında, "İETT ailemize 700 yeni şoför alımı yapacağız. Bu göreve özellikle kadın şoförlerimizin başvurması çağrısında bulunuyorum. Başvuru ve bilgi için; kariyer.ibb.istanbul" ifadeleri yer aldı. Aşağıdaki yer almakta olan link üzerinden İBB şoför başvurusu ekranına ulaşabilirsiniz.
İBB 700 ŞOFÖR BAŞVURUSU EKRANI