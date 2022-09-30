İBB promosyon güncellemesi 2022! İBB maaş promosyonu ne kadar? İBB maaş promosyonu ne zaman yatacak?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının beklediği haberi verdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, İBB çalışanlarına tek seferde 27 bin liralık maaş promosyonu ödemesi yapılacağını duyurdu. İBB maaş promosyonu ne kadar? İBB maaş promosyonu ne zaman yatacak? merak ediliyordu. İşte, İBB promosyon güncellemesi detayları!

İBB promosyon güncellemesi! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının beklediği haberi verdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, İBB çalışanlarına tek seferde 27 bin liralık maaş promosyonu ödemesi yapılacağını duyurdu. İBB maaş promosyonu ne kadar? İBB maaş promosyonu ne zaman yatacak? merak ediliyordu. İşte, İBB promosyon güncellemesi detayları haberimizde...

İBB PROMOSYON GÜNCELLEMESİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından belediye çalışanlarının maaş promosyon miktarını duyurdu. İmamoğlu, "İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarımızın hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu yatırılacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

TEK SEFERDE YATIRILACAK

Ekrem İmamoğlu'nun tweet'inde şu ifadeler yer aldı: "Çalışanlarımızın refahı için yoğun çalıştık ve iyi bir sonuca ulaştık. İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarımızın hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu yatırılacaktır. Hayırlı olsun."

İBB ÖNÜNDE ARBEDE YAŞANMIŞTI

Öte yandan banka promosyon görüşmelerinin şeffaf şekilde yönetilmediğini iddia eden işçiler, önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başkanlık binası önünde toplanmıştı. Basın açıklaması yapıp süreçte şeffaflık isteyen sendika üyeleri ile güvenlik personeli arasında arbede yaşanmıştı.

POLİSLER DE 27 BİN TL ALACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre polislere de 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesi karara bağlanmıştı. Promosyonun peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödeneceği duyurulmuştu.