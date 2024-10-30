İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI! Emeklilere pazar desteği (10 Bin TL) başvuru şartları nedir, nasıl yapılır?

İBB 10 Bin TL pazar desteğini kimler alabilir ve başvuru şartları nedir merak ediliyor. Pazar desteğine nasıl başvurulacağı ve bu desteğin kimlere verileceği de sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. İBB emeklilere 10 Bin TL pazar desteği başvuru şartları nedir? Detaylar haberimizdedir…

İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin pazar desteği başvuru işlemleri 30 Ekim 2024 Çarşamba günü başlayacak. Başvurular, elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

İBB EMEKLİLERE PAZAR DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pazar Desteği'nden faydalanmak isteyen emekliler, başvurularını İstanbul Senin uygulaması, İBB Sosyal Yardım internet sitesi veya Alo 153 Destek Hattı aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

İBB EMEKLİLERE PAZAR DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Pazar Desteği, düşük maaşlar nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan emeklilerin aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla sunuluyor. İBB'nin yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da yaşayan ve sosyal yardım başvurusu yaparak ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 10 bin emekliye pazar yardımı verileceği duyuruldu.

İBB EMEKLİLERE PAZAR DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Yılda 10 bin emekliye verilecek olan 10.000 TL'lik Pazar Desteği, iki eşit taksit halinde ödenecek. İBB, bu ödemelerin kasım ve aralık aylarında gerçekleştirilmesini planlıyor.

İBB EMEKLİLERE PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

T.C. vatandaşı olunması 60 yaş ve üstü emekli olunması İstanbul'da ikamet edilmesi Başvuru sahibinin emekli yurttaş olması Hanede tek emekli maaşından başka bir gelir olmaması Emekli maaşının 17.002 TL'den düşük olması

İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI!