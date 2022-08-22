Okulların açılma tarihinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenci yurt başvuruları da yavaş yavaş başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yurt başvurularını açan kurumlardan biri oldu. Peki, İBB öğrenci yurtları nerede? İBB yurt nerede?

İBB öğrenci yurtları nerede? Okulların açılma tarihinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenci yurt başvuruları da yavaş yavaş başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yurt başvurularını açan kurumlardan biri oldu. Peki, İBB öğrenci yurtları nerede? İBB yurt nerede? İşte detaylar...

İBB ÖĞRENCİ YURTLARI NEREDE?

Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu

Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu 2021 yılında hizmete başlamış olup, deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiştir. İstanbul'un incisi Haliç'in eşsiz manzarası ile eşlik ettiği yurt binası merkezi konumu ile öğrencilerimizin ilk tercihleri arasında yer almaktadır.

Adres: Örnektepe Mahallesi, Papatya Sokak, No:1 Beyoğlu/İstanbul

Avcılar Kız Öğrenci Yurdu

Avcılar 1 Kız Öğrenci Yurdu 2021 yılında hizmete başlamış olup, deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiştir. 7 kattan oluşan yurdumuz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesine olan yakınlığı ile dikkat çekmektedir.

Adres: Üniversite Mahallesi,Cemil Meriç Sokak, No:13 Avcılar/İstanbul

Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 2

Avcılar 2 Kız Öğrenci Yurdu 2021 yılında hizmete başlamış olup, deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiştir. Yurt binamız İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesine olan yakınlığı ile dikkat çekmektedir.

Üniversite Mahallesi, Naz Sokak, No:8 Avcılar/İstanbul

Maltepe Kız Öğrenci Yurdu

Özel İBB Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 2022 yılında hizmete başlamıştır. Deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiştir. Yükseköğrenim seviyesindeki öğrencileri ağırlayan yurt binası 10 kattan oluşmaktadır.

Adres: Yalı Mahallesi İstasyonlu Caddesi No : 97-99, 34846 Maltepe/İstanbul

Eyüpsultan Kız Öğrenci Yurdu

Özel İBB Eyüpsultan Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 2022 yılında hizmete başlamıştır. Deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiştir. Yükseköğrenim seviyesindeki öğrencileri ağırlayan yurt binası 7 katttan oluşmaktadır.

Adres: Alibeyköy (Emniyettepe Mahallesi), Mehtap Caddesi No : 15-17, 34060 Eyüpsultan/İstanbul

Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu

Özel İBB Bayrampaşa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 2022 yılında hizmete başlamıştır. Deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiştir. Yükseköğrenim seviyesindeki öğrencileri ağırlayan yurt binası 9 kattan oluşmaktadır.

Adres: Altıntepsi Mahallesi Akpınar Caddesi, No : 97 – 99, 34035 Bayrampaşa/İstanbul

Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu

Özel İBB Gaziosmanpaşa Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu 2022 yılında hizmete başlamıştır. Deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiştir. Yükseköğrenim seviyesindeki öğrencileri ağırlayan yurt binası 18 kattan oluşmaktadır.

Adres: Gaziosmanpaşa İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi, 758.sokak no:3 Küçükköy Meydan, 34255 Gaziosmanpaşa/İstanbul

Şişli Erkek Öğrenci Yurdu

Özel İBB Şişli Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu 2022 yılında hizmete başlamıştır. Deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiştir. Yükseköğrenim seviyesindeki öğrencileri ağırlayan yurt binası 8 kattan oluşmaktadır.

Adres: İzzetpaşa Mahallesi Seçkin Sokak No:2 Şişli/İstanbul

Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu

Özel İBB Esenyurt Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu 2022 yılında hizmete başlamıştır. Deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiştir. Yükseköğrenim seviyesindeki öğrencileri ağırlayan yurt binası 7 kattan oluşmaktadır.

Adres: Zafer Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi, 160. Sokak No : 5, 34513 Esenyurt/İstanbul

Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu

Özel İBB Ümraniye Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu 2022 yılında hizmete başlamıştır. Deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiştir. Yükseköğrenim seviyesindeki öğrencileri ağırlayan yurt binası 11 kattan oluşmaktadır.

Adres: Şerifali Mahallesi Büyükyavuz Sokak No : 50, 34775 Ümraniye/İstanbul