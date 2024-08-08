İBB'nin günlüğü 300 bin Avro'ya kiraladığı Paris'teki saray! Paris'te neden saray kiralandı? İmamoğlu Paris'te mi?

Paris Olimpiyatlarını izlemeye giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Paris'te günlüğü 300 euro olan bir saray kiraladığı iddia ediliyor. Ekrem İmamoğlu'nun Paris'te olup olmadığı araştırılıyor. Peki, iddialar doğru mu? İBB'nin günlüğü 300 bin Avro'ya kiraladığı Paris'teki saray! Paris'te neden saray kiralandı? İmamoğlu Paris'te mi?

OLAY NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliği ile Paris'in ünlü moda müzesi "Palais Galliera"da İstanbul Evi açıldı. "Palais Galliera", İBB tarafından günlüğü 300 bin Euro'ya kiralandı.

EKREM İMAMOĞLU PARİS'TE Mİ?

İstanbul Evi'nin açılışı; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul'un 17 ilçe belediye başkanının katılımıyla yapıldı.