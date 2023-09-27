İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ait kreşler ne zaman açılacağı ve ön kayıt başvurusu nasıl yapıldığı merak ediliyor. İBB kreşleri nerede ve ne zaman açılıyor ve İBB kreş ön kayıt başvurusu nereden yapılır, ücreti ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, İBB kreşleri nerede ve ne zaman açılıyor? İBB kreş ön kayıt başvurusu nereden yapılır, ücreti ne kadar?

İBB kreşleri nerede ve ne zaman açılıyor? İBB kreş ön kayıt başvurusu nereden yapılır, ücreti ne kadar?

Ekrem İmamoğlu, 5'i Anadolu yakasında olmak üzere, toplam 10 Yuvamız İstanbul kreşinin temel atma törenleri gerçekleşiyor. İBB kreşleri nerede ve ne zaman açılıyor ve İBB kreş ön kayıt başvurusu nereden yapılır, ücreti ne kadar olduğu gündeme geliyor. İBB kreşleri nerede ve ne zaman açılıyor? İBB kreş ön kayıt başvurusu nereden yapılır, ücreti ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

İBB KREŞLERİ NEREDE?

Kreşler: Ümraniye Yukarı Dudullu, Sultangazi Cebeci, Esenler Atışalanı, Maltepe Atışokulu, Maltepe Fındıklı, Pendik Ertuğrul Gazi, Pendik Kurtköy, Sarıyer İstinye, Avcılar Tahtakale, Küçükçekmece Safra'da yapılacak kreşlerin temel atma töreni Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki şantiye alanında gerçekleşti.

İBB KREŞLERİ NE ZAMAN AÇILIYOR?

Kreşlerin açılış ve başvuru tarihleri, Yuvamız İstanbul internet sitesi ve İBB sosyal medya hesaplarını takip edilebilir. Yeni açılacak merkezlerimizi ve tüm merkezlerimizle ilgili başvuru tarihlerini takip edebilirsiniz.

İBB KREŞ ÖN KAYIT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

İstanbul'da ikamet eden tüm aileler yaş sınırı uygun olan çocukları için başvuru yapabilir. Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri'ne başvurular yapılırken, ev veya iş yeri adresi yakınlığına göre seçim yapılabilir. Kayıtlar yıllık olarak alınacaktır.