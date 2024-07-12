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İBB kreş ücretleri ne kadar oldu? İBB kreş ücretlerine zam mı geldi?

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İBB kreş ücretleri ne kadar oldu? İBB kreş ücretlerine zam mı geldi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kreş ücretlerine zam yapıldı. Ebeveynler, İBB kreş ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor.

İBB Meclisinde gerçekleştirilen üçüncü oturumda İBB kreşleri ile ilgili de bir karar alındı. İBB kreşlerine zam yapıldığı duyuruldu. Aileler İBB kreş ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, kreşlerin ücretlerini 1200 liradan 2 bin 500 liraya çıkaran bir karar aldı. Peki, İBB kreş ücretleri ne kadar oldu? İBB kreş ücretlerine zam mı geldi?

İBB KREŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kreşlerde ücretlere zam geldi. İBB meclisinin aldığı kararla kreşlerin ücretleri yüzde 100 zamla 1200 liradan 2 bin 500 liraya çıktı.

İBB kreş ücretleri ne kadar oldu? İBB kreş ücretlerine zam mı geldi?

İBB KREŞ ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

İBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Mecliste, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifi ile "Yuvamız İstanbul" çatısı altındaki İBB kreşlerinde uygulanan fiyat teklifleri görüşüldü. Mali Hizmetler Dairesi Gelirler Şube Müdürlüğünün revize ücret tarifesi teklifine komisyon tarafından da olumlu görüş bildirildi. Revize edilen 2024 yılı ücret teklifine göre 1200 lira olan fiyat 2 bin 500 liraya yükseltildi. Karar meclisten oy birliği ile geçti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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