İBB kreş fiyatları 2024! İBB kreş ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu?

İBB kreş fiyatları 2024! İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, kreşlerin ücretlerini 1200 liradan 2 bin 500 liraya çıkaran bir karar aldı. İBB kreş ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu merak ediliyordu. İşte İBB kreş fiyatları haberimizde...

İBB KREŞ FİYATLARI 2024

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kreşlerde ücretlere zam geldi. İBB meclisinin aldığı kararla kreşlerin ücretleri yüzde 100 zamla 1200 liradan 2 bin 500 liraya çıktı.

KREŞ FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

İBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Mecliste, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifi ile "Yuvamız İstanbul" çatısı altındaki İBB kreşlerinde uygulanan fiyat teklifleri görüşüldü. Mali Hizmetler Dairesi Gelirler Şube Müdürlüğünün revize ücret tarifesi teklifine komisyon tarafından da olumlu görüş bildirildi. Revize edilen 2024 yılı ücret teklifine göre 1200 lira olan fiyat 2 bin 500 liraya yükseltildi. Karar meclisten oy birliği ile geçti.