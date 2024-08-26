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İBB KREŞ BAŞVURU SONUÇLARI: İBB kreş başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos kreş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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İBB, her yıl belirli bir takvim çerçevesinde kreş başvurularını kabul ediyor ve bu başvuruların değerlendirilmesi sonrası sonuçlar açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kreş başvurularının sonuçları merakla bekleniyor. İBB kreş başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan kreş başvurularının sonuçları, birçok aile tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Özellikle yoğun talep gören bu kreşler, çalışan ebeveynler için büyük önem taşıyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, aileler çocuklarının hangi kreşe yerleştiğini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, İBB kreş başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos kreş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

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İBB KREŞ BAŞVURU SONUÇLARI: İBB kreş başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos kreş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB KREŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

İBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Mali Hizmetler Dairesi Gelirler Şube Müdürlüğünün revize ücret tarifesi teklifine komisyon tarafından da olumlu görüş bildirildi. Revize edilen 2024 yılı ücret teklifine göre 1200 lira olan fiyat 2 bin 500 liraya yükseltildi. Karar meclisten oy birliği ile geçti.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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