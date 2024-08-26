İBB KREŞ BAŞVURU SONUÇLARI: İBB kreş başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos kreş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB, her yıl belirli bir takvim çerçevesinde kreş başvurularını kabul ediyor ve bu başvuruların değerlendirilmesi sonrası sonuçlar açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kreş başvurularının sonuçları merakla bekleniyor. İBB kreş başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan kreş başvurularının sonuçları, birçok aile tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Özellikle yoğun talep gören bu kreşler, çalışan ebeveynler için büyük önem taşıyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, aileler çocuklarının hangi kreşe yerleştiğini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, İBB kreş başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos kreş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...
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