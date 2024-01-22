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İBB kira yardımı ne kadar oldu? Yüzde 55 zam sonrası kira yardımı kaç TL oldu?

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İBB, ikamet ettiği bina kentsel dönüşüm kapsamına alınan ve kiraya çıkmak zorunda kalan vatandaşlara yaptığı kira yardımını yüzde 55 oranında artırdı. Peki, İBB kira yardımı ne kadar oldu? İşte detaylar...

İBB kira yardımı ne kadar oldu? İBB, ikamet ettiği bina kentsel dönüşüm kapsamına alınan ve kiraya çıkmak zorunda kalan vatandaşlara yaptığı kira yardımını yüzde 55 oranında artırdı. Peki, İBB kira yardımı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

İBB KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), riskli binaların dönüşümü sırasında yaptığı kira yardımında yüzde 55'lik artışa gitti. Buna göre binası kentsel dönüşüm kapsamında olan ve kirada oturmak zorunda kalan hak sahiplerine yapılan kira yardımı 4 bin 500 TL'den 7 bin TL'ye çıkarıldı.

İBB KİRA DESTEĞİNDEN NASIL YARARLANILIR?

İBB'den kira yardımı alanların aynı zamanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği kira yardımından da yararlanabileceği bilinirken kira desteğinden faydalanmak isteyenler başvuru yollarını araştırıyor.

İBB'nin yetki alanı içinde yer alan riskli ve rezerv alanlarla hızlı tarama sonucu kendi kendine çökme ihtimali belirlenen binalarda yaşayan ve kira yardımından faydalanmak isteyen İstanbullular, yapılan tespit sonrasında tahliye ve yıkım işlemlerini tamamlayacak. İBB'nin kira yardımı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilçe belediyesi üzerinden kira yardımına onay vermesi ile başlayacak.

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