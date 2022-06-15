İBB Kent Lokantası nerede, hangi ilçede? İstanbul'da kaç tane Kent Lokantası var? Kent Lokantası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarafından Çapa'da açılacak ve tabldot usulü hizmet verecek uygun fiyatlı kent lokantası 17 Haziran'da hizmete girecek. İBB Kent Lokantası nerede? İstanbul'da kaç tane Kent lokantası olacak? Kent Lokantası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Kent Lokantası ilk şubesi hangi ilçede ve semtte açılacak? Kent Lokantası nerede, adresi var mı? Ayrıntılar sizlerle...

KENT LOKANTASI NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir süreden bu yana üzerinde çalıştığı projeyi hayata geçiriyor. Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, yeni projeyle ilgili detayları sosyal medya hesabından duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tabldot usulü hizmet verecek uygun fiyatlı kent lokantaları açıyor.

KENT LOKANTASI NEREDE?

İlk kent lokantası 17 Haziran Cuma 2022 tarihinde Çapa'da hizmete girecek.

İBB tarafından hizmete sokulan kent lokantalarının ilki de kısa süre sonra hizmete giriyor. İlk kent lokantası 17 Haziran'da yapılacak törenle Çapa'da vatandaşların hizmetine açılacak.

İSTANBUL'DA KAÇ TANE KENT LOKANTASI VAR?

İBB Kent Lokantası ilk şubesi İstanbul Çapa'da açılacak. Zamanla diğer ilçelerde ve semtlerde de açılması bekleniyor.

KENT LOKANTASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

İBB kent lokantaları gündüzleri saat 12.00 ile 20.00 arasında hizmet verecek. Tabldot usulü dört çeşit yemek çıkaracak lokantalar, uygun fiyata hizmet verecek. Ayrıca lokantalarda çalışan görevlilerin tümü kadınlardan oluşacak.

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