İBB Kent Lokantası nerede, hangi ilçede? İstanbul'da kaç tane Kent Lokantası var? Kent Lokantası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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İBB, öğrenciler ve dar gelirliler için kent lokantaları açıyor. Kent Lokantaları hakkında merak edilenlerden birisi de nerede ve hangi ilçede olduğudur. Peki, İBB Kent Lokantası nerede, hangi ilçede? İstanbul'da kaç tane Kent Lokantası var? Kent Lokantası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Kent lokantaları hafta sonu açık mı? Cumartesi ve Pazar Kent lokantası açık mı? İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarafından Çapa'da açılacak ve tabldot usulü hizmet verecek uygun fiyatlı kent lokantası 17 Haziran'da hizmete girecek. İBB Kent Lokantası nerede? İstanbul'da kaç tane Kent lokantası olacak? Kent Lokantası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Kent Lokantası ilk şubesi hangi ilçede ve semtte açılacak? Kent Lokantası nerede, adresi var mı? Ayrıntılar sizlerle...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir süreden bu yana üzerinde çalıştığı projeyi hayata geçiriyor. Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, yeni projeyle ilgili detayları sosyal medya hesabından duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tabldot usulü hizmet verecek uygun fiyatlı kent lokantaları açıyor.
İlk kent lokantası 17 Haziran Cuma 2022 tarihinde Çapa'da hizmete girecek.
İBB tarafından hizmete sokulan kent lokantalarının ilki de kısa süre sonra hizmete giriyor. İlk kent lokantası 17 Haziran'da yapılacak törenle Çapa'da vatandaşların hizmetine açılacak.
İBB Kent Lokantası ilk şubesi İstanbul Çapa'da açılacak. Zamanla diğer ilçelerde ve semtlerde de açılması bekleniyor.
İBB kent lokantaları gündüzleri saat 12.00 ile 20.00 arasında hizmet verecek. Tabldot usulü dört çeşit yemek çıkaracak lokantalar, uygun fiyata hizmet verecek. Ayrıca lokantalarda çalışan görevlilerin tümü kadınlardan oluşacak.
Sizce Temmuz ayında asgari ücrete 2. zam gelecek mi? #AsgariÜcret | #Zam— Haberler (@Haberler) June 15, 2022