İBB'nin vatandaşlar için açmış olduğu kent lokantaları nerede olduğu merak ediliyor. İBB kent lokantaları nerede ve İBB kent lokantası menüsü, yemek fiyatları ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, İBB kent lokantaları nerede var? İBB kent lokantası menüsü, yemek fiyatları ne kadar?

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İBB KENT LOKANTALARI NEREDE VAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu kent lokantaları İstanbul'un Avcılar, Bağcılar, Çapa, Sultanahmet, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde yer alıyor.

AVCILAR KENT LOKANTASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle İstanbullularımızı, hem lezzetli hem ekonomik hem de sağlıklı yemeklerle buluşturan Kent Lokantalarımızın altıncısı Avrupa Yakası'nda, Avcılar İlçemizde hizmet veriyor.

320 metrekare restoran alanı ile aynı anda 80 kişinin ağırlanabildiği Avcılar Kent Lokantamız, enfes menüleri ile bütçe dostu olmasının yanında konumu itibariyle ulaşım açısından da misafirlerimize kolaylık sağlıyor.

BAĞCILAR KENT LOKANTASI

İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden olan ve çok sayıda iş merkezinin bulunduğu Bağcılar'da; özellikle çalışan kesimin gıda gereksinimlerine yanıt vermek amacıyla açılan Bağcılar Kent Lokantası misafirlerini ekonomik, sağlıklı ve bir o kadar da lezzetli menüler ile buluşturuyor.

İki katlı, 80 kişi kapasiteli ve çalışanlarının tamamı kadın personelden oluşan Bağcılar Kent Lokantası'nın sade ve bir o kadar huzurlu atmosferinde; adeta evinizin konforunda, kendi mutfağınızda yemek yiyormuş gibi hissedeceksiniz.

ÇAPA KENT LOKANTASI

Başta öğrencilerimiz ve düşük ücretli çalışanlar olmak üzere İstanbullularımızı ekonomik, sağlıklı ve lezzetli yemeklerle buluşturan Çapa Kent Lokantası, öncelikli hedef kitlesine uygun ve kolay erişim sağlanabilecek bir lokasyonda konumlandırılmıştır.

İki katlı, aydınlık ve ferah bir mekan olan Çapa Kent Lokantası, aynı anda 80 kişiyi rahatlıkla ağırlayabilecek kapasitededir. Çalışanlarının tamamı kadın personel olarak istihdam edilen Çapa Kent Lokantası, lezzetli sunumları kadar hijyeni ve güler yüzlü profesyonel kadrosuyla da yüksek kalite standartlarındadır.

SULTANAHMET KENT LOKANTASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle İstanbullularımızı, hem lezzetli hem ekonomik hem de sağlıklı yemeklerle buluşturan Kent Lokantalarımızın yedincisi Avrupa Yakası'nda, Fatih İlçemizde hizmet veriyor.

150 metrekare restoran alanı ile aynı anda 60 kişinin ağırlanabildiği Sultanahmet Kent Lokantamız, enfes menüleri ile bütçe dostu olmasının yanında konumu itibariyle ulaşım açısından da misafirlerimize kolaylık sağlıyor.

SULTANBEYLİ KENT LOKANTASI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle İstanbullularımızı, hem lezzetli hem ekonomik hem de sağlıklı yemeklerle buluşturan Kent Lokantalarımızın üçüncüsü Anadolu Yakası'nda, Sultanbeyli İlçemizde hizmet veriyor.

310 metrekare restoran alanı ile aynı anda 80 kişinin ağırlanabildiği Sultanbeyli Kent Lokantamız, enfes menüleri ile bütçe dostu olmasının yanında konumu itibariyle ulaşım açısından da misafirlerimize kolaylık sağlıyor.

Sultanbeyli'nin öğrenci ve işçi popülasyonu yüksek olan Fatih Bulvarı'nda yer alan Kent Lokantamız, hemen yanı başındaki Metro çalışmalarının tamamlanmasıyla yakın çevreye de hitap edebilecek.

ÜMRANİYE KENT LOKANTASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle İstanbullularımızı, hem lezzetli hem ekonomik hem de sağlıklı yemeklerle buluşturan Kent Lokantalarımızın dördüncüsü Anadolu Yakası'nda, Ümraniye İlçemizde hizmet veriyor.

150 metrekare restoran alanı ile aynı anda 40 kişinin ağırlanabildiği Ümraniye Kent Lokantamız, enfes menüleri ile bütçe dostu olmasının yanında konumu itibariyle ulaşım açısından da misafirlerimize kolaylık sağlıyor.

ÜSKÜDAR KENT LOKANTASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle İstanbullularımızı, hem lezzetli hem ekonomik hem de sağlıklı yemeklerle buluşturan Kent Lokantalarımızın beşincisi Anadolu Yakası'nda, Üsküdar İlçemizde hizmet veriyor.

300 metrekare restoran alanı ile aynı anda 70 kişinin ağırlanabildiği Üsküdar Kent Lokantamız, enfes menüleri ile bütçe dostu olmasının yanında konumu itibariyle ulaşım açısından da misafirlerimize kolaylık sağlıyor.