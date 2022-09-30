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İBB kart no nerede yazar? İBB kart no nerede yazıyor? İBB kart no nereden öğrenilir?

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İBB kart no nerede yazar? İBB kart no nerede yazıyor? İBB kart no nereden öğrenilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan İBB kart vatandaşların her birinde mevcut. İstanbul'da var olan tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olan İBB kart numarasının aşınma nedeniyle silinmesi nedeniyle bazı vatandaşlar İBB kart no bilgisine ulaşamıyor. İBB kart no nerede yazar? İBB kart no nerede yazıyor? İBB kart no nereden öğrenilir?

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İBB kart no nerede yazar? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da var olan tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olan İBB kart no nerede yazar? sorusu merak ediliyor. İstanbul'daki toplu taşıma aracı kullanan vatandaşlar İBB kart no bilgisine ulaşmak istiyor. Peki, İBB kart no nerede yazar? İBB kart no nerede yazıyor? İBB kart no nereden öğrenilir?

İBB KART NO NEREDE YAZAR?

İstanbul'daki tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olan İBB kartlarında herkesin kendisine ait farklı numarası vardır. Kart üzerinde yazan kart no bazen aşınma nedeniyle siliniyor. Vatandaşlar ise İBB kart no nerede yazar? sorusunu araştırıyor. İBB kart no kartınızın önünde yazılı olan 16 haneli sayılardır. Eğer kart no silinmiş ise ALO 153'ü arayarak öğrenebilirsiniz.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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