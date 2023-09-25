İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadıköy Acıbadem Caddesi'ni yenileme çalışmalarına başladı. Caddede yol çizgileri düzeltmeleri yapılacak, tretuvar ve asfalt yenilenecek, yeşil alanlar düzenlenecek. Proje 2 etaplı olup, toplamda 3 bin metrekare yeşil alan yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadıköy Acıbadem Caddesi'ni yenileme çalışmalarına başladı.

İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin şehrin önemli caddelerini "Prestij Caddesi" haline getirmeye devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kadıköy Acıbadem Caddesi'nin yeniden yapılandırılması için 2 etaplı projenin çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Caddede yol çizgileri düzeltmeleri yapılacağı, tretuvar ve asfalt yenilenirken mevcut yeşil alanların da yeniden düzenleneceği aktarılan açıklamada, "Cadde boyunca engelliye uygun yaya yolu düzenlemeleri yapılacak ve kullanıcılar için kent mobilyaları yerleştirilecek. Aydınlatmalar yenilenerek kaldırımdan refüje taşınacak. Böylece kesintisiz engelli erişimi ve yayalar için yürüme konforu sağlanacak. Tretuvar çalışmaları sırasında aynı zamanda fiber altyapı da yenilenecek." ifadeleri kullanıldı.

Projenin ilk etabının, Acıbadem Caddesi'nin Sarayardı Caddesi ve D-100 kara yolu üst köprüsü arasında kalan kısmını içereceği anlatılan açıklamada, ikinci etabının ise Acıbadem Caddesi'nin Üsküdar'daki kısmından, D-100 kara yolu üst köprüsünden Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay, Küçük Çamlıca ve Üçpınarlar caddelerinin kesişim alanına kadar olan bölümü kapsayacağı kaydedildi.

Açıklamada, ilk etap cadde uzunluğunun yaklaşık 900 metre, ikinci etap cadde uzunluğunun ise 2 bin metre olduğu ifade edilerek, proje kapsamında kaldırımlar ve refüjde olmak üzere toplam 3 bin metrekare yeşil alan yapılacağı, alanda yer alan sağlıklı ağaçlar korunurken caddenin var olan bitki dokusuna da uygun yeni ağaçlar dikileceği belirtildi.