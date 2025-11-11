İBB iddianamesinde kim neyle suçlanıyor? SON DAKİKA! İBB iddianamesinin içeriğinde neler var? Ekrem İmamoğlu neyle suçlanıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli bir aşama kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, aylardır merakla beklenen İBB iddianamesinin tamamlandığını açıkladı. Peki, İBB iddianamesinde kim neyle suçlanıyor? İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu neyle suçlanıyor? Detaylar haberimizde!

İBB İDDİANAMESİ TAMAMLANDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, aylardır merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesinin tamamlandığını açıkladı. Başsavcı Gürlek, iddianamenin bugün saat 15.00'te mahkemeye sunulacağını duyurdu.

İBB iddianamesi, Türkiye'de kamuoyunun yoğun şekilde takip ettiği davalardan biri olarak öne çıkıyor. İddianamenin tamamlanmasıyla birlikte soruşturmanın resmi olarak dava sürecine geçeceği belirtiliyor. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, uzun süredir gündemde olan ve özellikle Ekrem İmamoğlu'nun görevinden uzaklaştırılmasıyla daha da dikkat çeken bir konu oldu.

İBB İDDİANAMESİNİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

İBB iddianamesinin detayları Başsavcı Akın Gürlek tarafından paylaşıldı. İddianame toplam 3 bin 900 sayfa olarak hazırlanmış durumda ve 402 şüpheli ile 143 eylem içeriyor.

İddianamede, 10 yıllık süreçte kamu zararının 160 milyar lira olduğu ifade ediliyor. Bu rakam, İBB'ye yönelik soruşturmanın kapsamını ve büyüklüğünü ortaya koyuyor. İddianame, yalnızca bireysel suçları değil, aynı zamanda örgütlü şekilde yürütüldüğü iddia edilen usulsüzlükleri de kapsıyor.

İBB İDDİANAMESİNDE KİM NEYLE SUÇLANIYOR? - İBB İDDİANAMESİNDE EKREM İMAMOĞLU NEYLE SUÇLANIYOR?

İddianamede öne çıkan suçlamalar ve şüpheliler şöyle sıralanıyor:

Ekrem İmamoğlu iddianamede örgütün kurucusu ve lideri olarak yer alıyor.Doğrudan suçlamalar:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Rüşvet (12 kez)

Aklama (7 kez)

Kamu kurumu zararına dolandırıcılık (7 kez)

Dolaylı suçlamalar:

İhaleye fesat karıştırma (70 kez)

Rüşvet (47 kez)

İrtikap (9 kez)

Kamu kurumu zararına dolandırıcılık (39 kez)

Aklama (4 kez)

Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)

Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)

Suç delillerini gizleme (3 kez)

Haberleşmenin engellenmesi

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermek

Çevre kirliliğine neden olmak

Vergi usul kanununa muhalefet

Orman kanununa muhalefet

Maden kanunun muhalefet

Savcılık, İmamoğlu hakkında 828 ila 2.352 yıl arasında hapis cezası istiyor

Diğer şüpheliler

99 kişi örgüt mensubu

6 kişi örgüt yöneticisi: Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün

Geri kalan şüpheliler örgüt mensubu olmasa da bağlantılı kişiler olarak iddianamede yer alıyor

İddianame, hem örgütlü suçları hem de bireysel yolsuzluk ve dolandırıcılık iddialarını kapsamlı bir şekilde ortaya koyuyor. Bu yönüyle İBB davası, ülke genelinde büyük ilgi uyandırıyor.









İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması şöyle:

Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün itibarıyla iddianamemizle (105)'i tutuklu, (170)'i adli kontrollü, (7)'si yakalama emriyle aranan (402) şüpheli ve (1)'i adli kontrollü (5) müşteki şüpheli hakkında toplam (143) farklı eylemle ilgili olarak "Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme, rüşvet alma, rüşvet verme, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kişisel verilerin kaydedilmesi, kişisel verileri ele geçirme ve yayma, çevrenin kasten kirletilmesi, orman kanununa muhalefet, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, kamu malına zarar verme, maden kanununa muhalefet ve orman kanununa muhalefet" suçlarından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır.

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden (99)'u örgüt mensubu (1'i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6'sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, 92'si örgüt üyesi olmak üzere), geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen konumundadır.

İddianamede örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında;

Doğrudan işlediği suçlar olan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet (12 kez), suç gelirlerinin aklanması (7 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez) suçlarından,

Suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez), kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez), suç delillerini gizleme (4 kez), haberleşmenin engellenmesi, kamu malına zarar verme, rüşvet alma (47 kez), halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, irtikap (9 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (39 kez), suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (4 kez), ihaleye fesat karıştırma (70 kez), çevrenin kasten kirletilmesi, vergi usul kanununa muhalefet, orman kanununa muhalefet, maden kanununa muhalefet suçlarından olmak üzere toplamda iddianameye konu (142) eylemle ilgili olarak cezalandırma talep edilmiştir.

Hakkında işlem yapılan bir kısım şüpheliler yönünden soruşturma devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.