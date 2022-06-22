İBB Edis konseri ne zaman, nerede, ücretsiz mi? (YENİKAPI KONSER)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerinin 3. Yıldönümünde İstanbul'a bayram havası yaşatacak. Tüm İstanbulluların davetli olduğu "Demokrasi Şenliği" Yenikapı Etkinlik Alanından coşkuyla kutlanacak. Şenkikte, Evdeki Saat, Mavi Gri, BEGE, Reynmen, DJ Ersin ve Edis konserleri bayram coşkusu yaşatacak. Peki, İBB Edis konseri ne zaman, nerede? İBB Edis konseri bedava mı?

İBB EDİS KONSERİ NE ZAMAN, NEREDE, ÜCRETSİZ Mİ?

23 Haziran saat 14.00'te kapıların açılacağı tören alanı birbirinden renkli anlara sahne olacak. Gün boyunca açık alanda DJ performansı, kortej grubu, jonglör ve pandomim gösterileri misafirleri eğlendirecek. İstanbullular mandala, tuval boyama, rüzgar gülü yapımı atölyelerine katılacak.

İBB'nin tüm iştirak ve birimleri şenliklerdeki yerini alacak. Şehir Hatları'nın ürettiği milli ve yerli deniz taksiler alanda meraklılarını bekleyecek. İETT tarafından alınan yeni yerli metrobüs araçları ile tarihi Kadıköy-Moda nostaljik tramvayı da alana gelenler için hazır bulunacak. Diğer yandan itfaiye eğitim aracı, son teknolojik temizlik araçları ve şehre hizmeteden çeşitli araçlar da tören alanında görülebilecek.

3D YAZICIYLA GÜN BOYU CANLI ÜRETİM

İBB iştiraklerinden İSTON, teknolojide devrim yaratan 3D yazıcısıyla alanda gün boyu canlı üretim yapacak.BİMTAŞ iştiraki de ziyaretçilere Göbeklitepe, Yerebatan sarnıcı, Rumelihisarı gibi alanlara sanal gerçeklik ile gezi imkanı sunacak. Spor İstanbul ise uzman eğitilmenler eşliğinde çeşitli spor aktiviteleri ile güne renk katacak. Ağaç AŞ Bahçe Marketi, BELTUR karavanı, Halk Ekmek büfesi, Hamidiye su stantlarından alım yapabilmek mümkün olacak.

REYNMEN, DJ ERSİN, EDİZ ve DAHA ÇOK FAZLASI

Yenikapı Etkinlik Alanı, her bir konserde ayrı coşku yaşayacak.DJ Ersin, alanı dolduran kalabalığı hareketlendirecek. Evdeki Saat ve Mavi Gri Grupları, en çok sevilen eserlerini hayranlarıyla paylaşacak. Ardından sahneye çıkacak Reynmen ve BEGE performanslarıyla keyifli vakit geçirtecek. Demokrasi Şenliği, ev sahibi İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullulara seslenişin ardından sevilen sanatçı Ediz'in konseriyle devam edecek.

YENİKAPI'YA EK SEFERLER DÜZENLENECEK

Tüm İstanbulluların davetli olduğu Demokrasi Şenlikleri'ne ulaşım için İETT Yenikapı'ya ek seferler düzenleyecek. Metro ile alana gelmek isteyenler için de için Yenikapı Metrosundan etkinlik alanına ücretsiz ring seferleri yapılacak.

YENİKAPI ETKİNLİK ALANI KONSER PROGRAMI

SAAT

16.00- Evdeki Saat

17.30 - Mavi Gri

19.30 - BEGE - Reynmen

20.45 - DJ Ersin

21.00 -Edis

Haberler.com - Gündem