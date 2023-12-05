İBB, Dünya Engelliler Günü'nde yüzme etkinliği düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı ve örnek bir yüzme etkinliği düzenledi. İBB'nin ilk erişilebilir tesisi Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin havuzunda kulaç atan 70 engelli sporcunun azim ve mücadeleleriyle, on binlerce engelliye de ilham verdiklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı ve örnek bir yüzme etkinliği düzenledi. Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İBB'nin ilk erişilebilir tesisi Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin havuzunda kulaç atan 70 engelli sporcunun azim ve mücadeleleriyle, on binlerce engelliye de ilham verdiklerini söyledi.

İBB iştiraki Spor İstanbul, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir yüzme etkinliği düzenledi. Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde düzenlenen Dünya Engelliler Günü Yüzme Etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, yüzme etkinliğine katılan engelli sporcuların Spor İstanbul'un okullarında eğitim gören yaklaşık 7 bin sporcu arasından seçildiğini belirtti. Onur şunları söyledi:

"BU SPORCULAR 7 BİN KİŞİ ARASINDAN SEÇİLDİ: Bu sporcular, herkese ilham verebilecek sporcular oldukları için buradalar. Bugün, engellilerin haklarının, toplumda yaşayan her bireyle eşit olmasını gerektiğini anlatmak ve bu konuda daha fazla farkındalık yaratmak için bir araya geldik.

KAMACI, İSTANBUL'UN İLK ERİŞİLEBİLİR TESİSİ: Burası gurur duyduğumuz bir tesis. 3,5 yıl önce açıldı. Burası, Türkiye'de kamu tarafından işletilen en büyük yüzme kompleksi, olimpik ve kısa kulvar yüzme havuzumuz var. Gurur duyduğumuz ama bir yandan da maalesef İstanbul'un hala tek erişilebilir sertifikası olan tesisi. Bu sayının artması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

BU 70 KİŞİ ON BİNLERCE ENGELLİYE İLHAM VERİYOR: Bu 60-70 sporcunun burada olmasının ne kadar zor olduğunu ve sizin ne gibi zorluklar yaşadığınızı çok iyi takip ediyoruz. Ancak inanın, buradaki 60-70 sporcu, on binlerce engelliye ilham verebilecek seviyede. Ben onların ve arkadaşlarımın huzurunda sizlere teşekkür etmek istiyorum. İnşallah sporcuların sayısı artacak. Böylece toplumdaki herkese engellilerin neler yapabildiğini ve bizlerle eşit haklara sahip olduklarında ne kadar güçlü olduklarını daha fazla haykırabileceğiz."

"DERECEYE GİRENLERE HATIRA MADALYASI VERİLDİ"

Açılış konuşmasının ardından engelli sporcular eğitmenlerinin gözetiminde kategorilerine göre gruplar halinde yüzdü. Etkinliğin sonunda dereceye giren sporculara Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur tarafından madalyaları takdim edildi. İki saat süren 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Yüzme Etkinliği'ne Spor İstanbul bünyesinde yer alan Esenler Spor Kompleksi, Fatih Spor Kompleksi ve Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi'nden 70 engelli sporcu katıldı. Sporcular büyük bir heyecan ve mutluluk yaşarken, tribünden onları izleyen aileleri de engellere karşı pes etmeyip direnen çocuklarıyla gururlandıklarını dile getirdi.