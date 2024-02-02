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İBB çalışanlarına zam var mı? İBB çalışanlarına ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak? SON DAKİKA: İMAMOĞLU, ZAMMI DUYURDU!

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarıyla ilgili alınan maaş kararını duyurdu. Buna göre kurumda çalışanlar için taban ücret uygulaması ve maaşlara iyileştirmeler yapıldı. Peki, İBB çalışanlarına zam var mı? İBB çalışanlarına ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak?

İBB çalışanlarına zam var mı? Sorusu, gündeme gelen haberler nedeniyle merak ediliyor ve araştırılıyordu. İBB çalışanlarına yapılan maaş düzenlemesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından sosyal medya üzerinde duyuruldu. Peki, İBB çalışanlarına zam var mı? İBB çalışanlarına ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak?

İBB ÇALIŞANLARINA ZAM VAR MI?

Abone OlİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarıyla ilgili alınan maaş kararını duyurdu. Buna göre kurumda çalışanlar için taban ücret uygulaması ve maaşlara yüzde 10 iyileştirme yapıldı belirtildi. İmamoğlu ayrıca çalışanların 6 aylık zam oranının yüzde 51 ila 69 arasında olduğunu ve şubat ayına özel bir maaş ikramiye verileceğini söyledi.

İBB çalışanlarına zam var mı? İBB çalışanlarına ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak? SON DAKİKA: İMAMOĞLU, ZAMMI DUYURDU!

İBB ÇALIŞANLARINA NE KADAR, YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarıyla ilgili alınan kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Konuyla ilgili ayrıntıları paylaşan İmamoğlu "Çalışanlarımıza hayırlı olsun" başlığıyla şu ifadeleri kullandı: "Ocak ve Mart dönemi artışlı tüm çalışanlarımıza taban ücret uygulaması ve maaşlarına da %10 iyileştirme yapılmıştır. Böylelikle, Ocak ayı artışlı personelimizin 6 aylık zam oranı yüzde 51-69 arasında gerçekleşmiştir. Mart ayı artışlı personelimiz de iyileştirilmiş ücretleri üzerinden 1 Mart'ta ücret artışlarını alacaklardır. Ayrıca, 5 yıllık onurlu hizmet dönemimizin bir teşekkürü olarak da memurlarımıza 2024 Şubat ayına özel 1 maaş ikramiye verme kararı aldık."

Emir Ceran
Emir Ceran
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