İBB, Büyükada'daki Otelin Açılışını Yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketlerinden Beltur'a ait Büyükada'daki otelin açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı tören ile gerçekleştirildi. İmamoğlu, otelin İstanbullulara hizmet vereceğini ve turizmde atılım yapmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, otelin sosyal projeler için kullanılacağını ve tatil yapamayan özel aileler, engelli bireyler ve şehit ailelerinin burada ağırlanacağını söyledi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükada'da otel açılışında konuştu. İmamoğlu, Kartal Belediyesi üzerinden devir alarak burayı insanlarımıza daha güçlü bir şekilde kazandırmakla alakalı bazı yazışmalarımız olmuştu. Ama ne yazık ki o yazışmalarımız devredilmesi konusunda karşılık bulmadı. Sonra Orman Bakanlığı burayı Kartal'dan geri alıp ihaleye çıkmıştı. Arkadaşlarıma şunu söyledim, 'Bir kamu malı burası, yine bir kamuya ait olması, daha kamu odaklı bir hizmetin, gerektiğinde sosyal projelerin, sosyal birtakım çalışmaların merkezi olmak zorunda' dedim. Bu kadar dünya güzeli bir coğrafyanın, içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait doğru dürüst bir noktanın olmaması da gerçekten üzücüydü. O bakımdan İBB olarak, 'Buranın mutlaka sahibi olmalıyız' dedik ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketlerinden Beltur'a ait Büyükada'daki otelin açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı tören ile gerçekleştirildi. Büyükada merkezine 10 dakika mesafede olan otel, 58 odası, 800 metre uzunluğundaki plajı, yüzme havuzu, açık ve kapalı spor salonu ve spa merkeziyle 14 Temmuz itibariyle İstanbulluların hizmetinde olacak. 25.000 metrekare arazi üzerine kurulan tesis 12 ay İstanbullulara hizmet verecek. Açılış töreninde Ekrem İmamoğlu'na eşi Dilek İmamoğlu, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ve eşi, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül eşlik etti.

AMACIMIZ İSTANBUL'DA TURİSTLERİN KALDIĞI GECE SAYISINI ÇOK YUKARILARA TAŞIMAK

Ekrem İmamoğlu, Gerçekten bizim dönemimizde turizme verdiğimiz ilgi alaka ve turizmde ortaya koyduğumuz atılım ve turizmin tüm paydaşlarıyla iş birliği yapma planlarımız karşılığını verdi ve vermeye devam edecek. Amacımız İstanbul'da turistlerin kaldığı gece sayısını çok yukarılara taşımak. Bir turistin bıraktığı kişi başı geliri çok yukarılara taşımak dedi.

KARTAL BELEDİYESİNDEN DEVİR ALAMADIK, İHALEYİ KAZANDIK

Otelin hikayesini anlatan İmamoğlu, Burası aslında benim büyükşehir belediye başkanı olmadan önce de geldiğim noktalardan bir tanesiydi. İlk kez 2014 yılında ilçe belediye başkanı seçildiğimizde, beni burada Kartal Belediye başkanımız sayın Altınok Bey ağırlamıştı. Geçmişte kendisi burayı Orman Bakanlığından kiralamış ve işletmeye almıştı. Tabi geldiğimizde bir ilçe belediyesinin imkanlarıyla buraya çok yatırım yapmadığını görmüştük. Sadece olanla, düzenlemeyle burayı hizmette tutma gayreti içerisinde olmuştu. Ama yine de özel bir davranıştı, burayı insanlara açmak ve burayı insanlarla paylaşma konusu. Tam da geçmişini bildiğim bu yapıyı göreve gelir gelmez Kartal Belediyesi üzerinden devir alarak burayı insanlarımıza daha güçlü bir şekilde kazandırmakla alakalı bazı yazışmalarımız olmuştu. Ama ne yazık ki o yazışmalarımız devredilmesi konusunda karşılık bulmadı. Sonra Orman Bakanlığı burayı Kartal'dan geri alıp ihaleye çıkmıştı. Arkadaşlarıma şunu söyledim, 'Bir kamu malı burası, yine bir kamuya ait olması, daha kamu odaklı bir hizmetin, gerektiğinde sosyal projelerin, sosyal birtakım çalışmaların merkezi olmak zorunda' dedim. Aynı zamanda bu kadar dünya güzeli bir coğrafyanın, içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait doğru dürüst bir noktanın olmaması da gerçekten üzücüydü. O bakımdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, 'Buranın mutlaka sahibi olmalıyız' dedik. Özel sektörden bir kısım buraya talip olanlar oldu ama kararlılıkla biz İBB adına kurumlarımızla kazandık ve burayı devraldık diye konuştu.

TATİL YAPAMAYAN ÖZEL AİLELERİ, ENGELLİ BİREYLERİ VE ŞEHİT AİLELERİNİ AĞIRLAYACAĞIZ

İmamoğlu, Çünkü biz burada iyi bir hizmet vermek istiyoruz. Evet, mümkünse bir miktar para kazanmak istiyoruz ama kazandığımız parayla da yine burada sosyal projeler geliştirmek istiyoruz. Kimi zaman sosyal hizmetler daire başkanlığımız üzerinden tatil yapamayan insanlarımıza, bazen engelli bireylerimize, bazen bazı seçilen ailelerimize, şehit ailelerimize ve onun gibi İstanbullularımızı burada dönem dönem misafir etmek istiyoruz ifadelerini kullandı.